Sackboy: A Big Adventure bez trybu online na premierę

Sumo Digital zdradziło, że Sackboy: A Big Adventure zadebiutuje na rynku bez trybu online. Zostanie on dodany do gry w późniejszej aktualizacji.

Spin-off serii Little Big Planet to jedna z pierwszych, dużych premier nadchodzących na PlayStation 5. Produkcja celuje w dostarczenie spójnej, kooperacyjnej przygody.

Choć tryb co-op ma być jednym z trzonów rozgrywki w Sackboy: A Big Adventure, to Sumo Digital podzieliło się na oficjalnym blogu PlayStation dość niespodziewaną informacją.

Okazuje się, że gra zadebiutuje na rynku bez trybu online. Zostanie on do niej dodany w aktualizacji pod koniec 2020 roku. Dodatkowo wraz z sieciowym co-opem do gry trafi międzygeneracyjny multiplayer i transfer zapisów z PS4 na PS5.

To nieco dziwna decyzja. Najwyraźniej Sumo Digital nie wyrobili się z zaimplementowaniem modułu online do gry lub wymaga on dodatkowego szlifu. Niemniej dobrze, że sam tryb lokalnej kooperacji obejdzie się bez opóźnień, bo to właśnie on ma stanowić najbardziej istotny element gry.

Gra pozwoli na zabawę w maksymalnie czwórkę graczy i ma posiadać niepomijalne poziomy przeznaczone tylko i wyłącznie do zabawy w kilka osób. Może to przeszkadzać osobom szukającym jednoosobowej rozgrywki, ale jednocześnie jest dość zrozumiałe biorąc pod uwagę charakter gry.

Sackboy: A Big Adventure pojawi się na rynku 12 listopada. Gra trafi na PlayStation 4 i PlayStation 5.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.