Kreatywny gracz odtworzył część zamku Lady Dimitrescu w Dreams [WIDEO]

Pewien fan Resident Evil Village postanowił odtworzyć kawałek zamku Lady Dimitrescu w Dreams na PS5. Gracz udostępnił gameplay ze swojego projektu.

Dreams to niesamowita gra, a raczej narzędzie, dzięki któremu posiadacze PlayStation mogą tworzyć własne mini-produkcje. Użytkownicy tego tworu nieraz udowadniali, że potrafią stworzyć naprawdę imponujące dzieła.

Jeden z fanów Resident Evil Village wyznaczył sobie bardzo ambitny cel do zrealizowania w Dreams.Twórca podpisujący się pseudonimem MartinDK3485 postanowił częściowo odtworzyć zamek Lady Dimitrescu. Efekt jego starań możecie podziwiać na załączonym niżej filmiku.

Oczywiście dzieło to jest dalekie pod względem grafiki od oryginalnego Village. Co więcej, zamek nie został oddany w stu procentach, bowiem silnik Dreams ma swoje ograniczenia. Nie zmienia to faktu, że – jak na amatorską produkcję – gracz bardzo wiernie odtworzył fragment upiornego zamczyska Alciny Dimitrescu oraz jej córek.

Odbiór tego tworu dodatkowo wzmacnia poziom skomplikowania samego Dreams. Choć mogłoby się wydawać inaczej, narzędzie to jest dość trudne w obsłudze. Wymaga ono wielu dziesiątek godzin nauki i praktyki, aby osiągnąć tak wysoki poziom oprawy jak powyżej. Ten pozornie dość krótki poziom zapewne pochłonął autorowi wiele wieczorów.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.