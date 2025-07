Ten mod znacznie zmienia Red Dead Redemption 2. Kompletnie inny klimat

Choć Rockstar nie planuje oficjalnych rozszerzeń do RDR2, społeczność moderska nie spuszcza z tonu. Najlepszy dowód? Mod Autumn Vegetation 2.0, który zmienia dziki zachód w pełną kolorów jesienną krainę. Jeśli brakuje ci sezonowości w tej grze, to tutaj ją dostaniesz i to w naprawdę stylowym wydaniu.

Liście lecą, klimat rośnie w Red Dead Redemption 2

Mod zmienia nie tylko kolory drzew i krzewów. Przebudowano także wygląd miast i niektórych lokacji, żeby bardziej pasowały do jesiennej aury. Możesz więc spodziewać się nie tylko rdzawych liści na drzewach, ale też zupełnie nowego nastroju podczas eksploracji. Jesień w Valentine? Teraz wygląda jak z pocztówki. Jesienne światło w Saint Denis? Rewelacja. Co ważne – to nie tylko mod graficzny, ale i “klimatyczny”.

Ale to nie koniec. Autumn Vegetation 2.0 idealnie współgra z innym modem: Dynamic Seasons. Gdy zainstalujesz oba, jesień w Red Dead Redemption 2 staje się częścią większego cyklu pór roku. Co 10 godzin realnego czasu gra automatycznie przełącza się w kolejną porę: lato, jesień, zimę albo wiosnę. Każda z nich ma inne kolory, warunki pogodowe i długość dnia. Jesień to pomarańczowe światło, więcej deszczu i chłodniejsze temperatury – wszystko, co trzeba, by poczuć klimat jak z filmu.

Jeśli grasz w RDR2 na PC i szukasz czegoś, co odświeży twoje wrażenia z eksploracji, to ten duet modów jest jak znalazł. Instalacja jest banalna, a efekt naprawdę imponujący. Szczególnie jeśli wracasz do gry po dłuższej przerwie albo po prostu chcesz nacieszyć się mapą w nowym świetle.

Źródło: Nexus Mods