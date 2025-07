Przygotujcie się na powtórkę z rozrywki. Zaskakujące ograniczenia PS6 i nowego Xboxa

Nowe konsole zbliżają się wielkimi krokami, ale według plotek ich możliwości mogą początkowo rozczarować. Nawet mimo ostatnich przecieków o rzekomo potężnej mocy PlayStation 6.

PS6 i nowy Xbox bez Work Graphs

Choć PlayStation 6 i następny Xbox najpewniej już powstają, wygląda na to, że nie skorzystają z jednej z najbardziej obiecujących technologii Microsoftu, Work Graphs, a przynajmniej nie na początku. Funkcja ta, dostępna w DirectX 12 od 2023 roku, miała poprawić efektywność przetwarzania danych na poziomie GPU, co mogłoby znacznie odciążyć CPU i ułatwić obsługę potężnych zasobów. Na przykład takich jak assety w ultrawysokiej rozdzielczości czy środowiska stworzone w Unreal Engine 5.

Tymczasem według znanego informatora KeplerL2, który udziela się na forum NeoGAF, silniki i narzędzia wykorzystywane obecnie przez twórców po prostu nie są jeszcze gotowe na ten rodzaj programowania graficznego. Proceduralna generacja świata (jak gęste lasy czy otwarte przestrzenie w grach z dużym światem) nadal nie współpracuje dobrze z Work Graphs. To z kolei sprawia, że deweloperzy będą trzymać się starszych metod.

Ważnym powodem opóźnienia wdrażania nowej technologii jest też fakt, że pierwsze lata PS6 i nowego Xboxa to nadal będzie okres gier międzygeneracyjnych. Oznacza to, że duże tytuły będą ukazywać się zarówno na nowej, jak i starej generacji. Dokładnie jak to miało miejsce z God of War Ragnarok czy Horizon Forbidden West. W takim układzie inwestowanie w Work Graphs zwyczajnie nie ma sensu. W końcu i tak trzeba projektować gry pod ograniczenia PS5 i Xbox Series X/S. Nawet w current genach gracze przez długi czas dostawali gry międzygeneracyjne. A to, jak wiadomo, wielu się nie spodobało.

Poza stacjonarnym PS6, sporo mówi się również o przenośnym wariancie. Według przecieków konsolę wyposażono w 16 GB RAM i chipset AMD z obsługą AI-upscalingu (najpewniej FSR). To ciekawy ruch, biorąc pod uwagę doniesienia, że AMD może powoli wycofywać się z segmentu handheldów. Microsoft i Sony już teraz współpracują z AMD. Pierwszy przy tworzeniu nowego sprzętu, drugi przy optymalizacji PSSR. To znaczy, że przyszłość może okazać się jeszcze bardziej zróżnicowana niż dotąd.

Źródło: GamingBolt