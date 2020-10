Poznaliśmy nowe informacja na temat nowego Share Factory na PS5. Narzędzie do dzielenia się treścią doczekało się sporego odświeżenia.

Share Factory to narzędzie, które choć nie było szalenie popularne wśród użytkowników PS4, to całkiem nieźle spełniało swoją rolę. Dzielenie się treścią i niezbyt zaawansowany jej montaż był możliwy w dość prosty i funkcjonalny sposób, co było po prostu wystarczające.

Aplikacja powróci oczywiście na PlayStation 5. Share Factory Studio, bo tak nazywa się program, ma opiewać w kilka nowych funkcji.

Po pierwsze, dodano wsparcie dla rozdzielczości 4K i technologii HDR. To raczej oczywiste nowości, ale miło, że dostaliśmy ich oficjalne potwierdzenie od Sony.

SFS otrzyma także nowe zestawy naklejek i dźwięków, a dodatkowo będziemy mogli wzbogacać nagrania o własne pliki audio, które wrzucimy na konsolę za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia. Sony pozwoli też na bardziej zaawansowaną edycję zrzutów ekranu, zanim opublikujemy je na naszych mediach społecznościowych.

Co ciekawe, zapowiedziano też możliwość udostępnienia treści w Game Base. Nie wiadomo czym dokładnie ono jest, ale zapewne przekonamy się o tym już niebawem. Możliwe, że to po prostu nowa nazwa sekcji aktywności naszych znajomych.

PlayStation 5 zadebiutuje w Polsce już 19 listopada. Listę gier dostępnych na konsoli w okolicach premiery znajdziecie w tym miejscu.

