PS5 otrzymało zestaw premierowych gadżetów. Cena (o dziwo) nie odstrasza

PS5 otrzymało bardzo sympatyczny zestaw gadżetów z okazji premiery. Co ciekawe, cena nie odstrasza, choć gracze z Polski będą musieli zapłacić dużo, dużo więcej.

Premierze nowych konsol towarzyszy kilka świetnych gier, sporo ekscytacji i jeszcze więcej kontrowersji. Producenci ostatecznie mają powody do świętowania, wszak PlayStation 5 i Xbox Series sprzedają się wyśmienicie, a ich brak na sklepowych półkach bynajmniej nie wynika tylko i wyłącznie z nieprzygotowania Sony i Microsoftu.

Debiut nowej generacji to przy okazji dobry pretekst do wypuszczenia na rynek odświeżonych gadżetów związanych z daną konsolą. Sony wykorzystało okazję i udostępniło możliwość przedpremierowego zamówienia zestawu ciekawych przedmiotów codziennego użytku związanych z PS5.

Osoby, które zdecydują się na kupno zestawu gadżetów otrzymają:

Wełnianą „czapkę tatuśka”

Półlitrową, nierdzewną butelkę na wodę

Skarpety z dzianiny

Zestaw naklejek

Kolekcjonerskie pudełko

Co ciekawe, cena za taki komplet nie jest powalająco wysoka. Jeśli zdecydujemy się na zakup przedpremierowy, to zapłacimy niecałe 30 dolarów, czyli około 112 złotych.

Niestety, gracze z Polski mają spory problem. W przypadku zamówienia gadżetów do naszego kraju, cena wzrasta o aż 49 dolarów, co wynika z drogich kosztów wysyłki i dodatkowych opłat. Jeśli jednak cena nie gra roli i chcecie zdobyć rzeczony zestawik mimo niemałego wydatku, to zamówicie go w tym miejscu.

Poniżej możecie obejrzeć galerię zdjęć omawianych gadżetów. Skusicie się na zakup?

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.