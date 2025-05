PS5 i nowy wynik sprzedażowy

Między styczniem a marcem 2025 roku Sony wysłało do sklepów 2,8 miliona sztuk PS5 — to wynik niższy o 1,7 miliona w porównaniu do analogicznego okresu w 2024. Nie jest to dramatyczny spadek, ale to wyraźny sygnał, że konsola wchodzi w dojrzałą fazę życia. Kto miał kupić PS5, prawdopodobnie już to zrobił — teraz walka toczy się o czas, uwagę i portfele tych, którzy już są w środku ekosystemu. I tu jest ciekawie. PlayStation Network ma dziś 124 miliony aktywnych użytkowników miesięcznie. Aż o 6 milionów więcej niż rok temu. Społeczność rośnie, nawet jeśli sprzedaż sprzętu lekko spowalnia. Gracze zostają z marką, korzystają z usług, subskrypcji, gier. I to właśnie dziś jest dla Sony kluczowe.

W minionym kwartale gracze kupili 76,1 miliona gier na PS4 i PS5 — o 3,5 miliona więcej niż rok wcześniej. Ale tylko 5,9 miliona z nich to tytuły od wewnętrznych studiów Sony, czyli tzw. first-party. Rok temu w tym samym czasie było ich 12,3 miliona. Spadek jest odczuwalny i pokazuje brak mocnych, ekskluzywnych premier w ostatnich miesiącach. Nie pomaga też cisza wokół największych marek PlayStation — nowy God of War? Ghost of Tsushima 2? Bloodborne Remastered (halo, Sony?) — nic z tego nie pojawiło się w kwartale, który zwykle służy za rozgrzewkę przed letnimi pokazami.

Jeśli ktoś jeszcze miał wątpliwości, że przyszłość jest cyfrowa, to dane rozwiewają je całkowicie: aż 80% wszystkich sprzedanych gier było w wersji cyfrowej. To wzrost o 3 punkty procentowe rok do roku. Półki z pudełkami w sklepach kurczą się, a cyfrowe biblioteki graczy puchną.

Z jednej strony mamy ogromną, lojalną społeczność. Z drugiej — brak wielkich tytułów na wyłączność i spadek sprzedaży konsol. To jasny znak, że czas na kolejny ruch Sony. Plotki o PS5 Pro krążą od miesięcy — i patrząc na aktualne liczby, moment wydaje się idealny. Gracze są gotowi na coś nowego, ale niekoniecznie całkowicie nową generację. 77,8 miliona sprzedanych PS5 to wynik, który robi wrażenie. Ale równie imponujące — i ważniejsze w dłuższej perspektywie — jest 124 miliony aktywnych użytkowników miesięcznie. To właśnie oni zdecydują, jak będzie wyglądać druga połowa życia tej konsoli. Sony, ruch należy do ciebie.

Źródło: gematsu.com