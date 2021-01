Sony może szykować ciekawą funkcję dla PS5. Producent chce umożliwić graczom komunikację w sposób znany z gier From Software.

From Software wprowadziło do swoich gier ciekawy system komunikacji, który pozwolił graczom zostawiać sobie wskazówki w formie wewnątrzgrowych powiadomień.

Pomysł przyjął się bardzo ciepło i otworzył masę możliwości nie tylko pomocnym fanom wirtualnej rozrywki, ale też trollom i żartownisiom. Niemniej sama idea pozostawiania sobie krótkich notatek to coś nietypowego i motyw ten do dziś pojawia się w grach twórców Dark Souls.

Okazuje się, że Sony chce wykorzystać podobny motyw w grach na PS5. W sieci pojawił się patent producenta, który bliźniaczko przypomina rozwiązanie FS.

Generacja, powiązywanie i wyświetlanie wewnątrzgrowych tagów jest jawne. Tagi te wprowadzają zupełnie inny wymiar angażowania się w społeczność gier singleplayer oraz multiplayer. Dzięki tagom, gracze mogą komunikować się przy pomocy filtrowanych wiadomości tekstowych, obrazków i klipów audio (…). Fragment patentu Sony

O ile nie możemy być pewni, że Sony faktycznie skorzysta z patentu, tak otworzyłby on graczom całą masę nowych możliwości. Wymagające produkcje bez możliwości zmiany poziomu trudności stałyby się dużo łatwiejsze, jednak jeśli gracze otrzymaliby możliwość wyłączenia specjalnej funkcji, to nikt by na tym nie stracił.

Zobaczymy, czy Sony zdecyduje się na wprowadzenie tej ciekawostki. Patent nie musi oznaczać konkretnych planów odnośnie wprowadzenia jej w życie.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.