PS5 na nowym nagraniu. Interfejs, kontroler i miejsce na dysku

W sieci pojawiają się kolejne, potwierdzone informacje o PS5. Pierwsi użytkownicy w jakiś sposób weszli w posiadanie nowej konsoli od Sony.

Nowa konsola od Sony zadebiutuje w Polsce już za dwa tygodnie. W sieci pojawia się coraz więcej informacji o PlayStation 5, a niektórzy gracze chyba zbyt wcześnie weszli w posiadanie sprzętu nowej generacji.

W sieci pojawił się filmik prezentujący kilka szczegółów konsoli, a dodatkowo jeden z komentujących podzielił się ilością wolnego do zagospodarowania miejsca na dysku PS5.

Film pozwala lepiej przyjrzeć się zarówno konsoli jak i kontrolerowi DualSense, a także ujawnia nowe elementy interfejsu. UI konsoli prezentuje się jak połączenie PS3 i PS4, a przy tym jest bardzo przejrzyste.

Potwierdzają się też plotki o dość małej pojemności dysku SSD, który jest niemal w połowie zajęty przez oprogramowanie Sony. 664 GB to niezbyt dużo i nie zdziwię się, jeśli dla wielu osób nie będzie to wystarczająca ilość.

Na profilu autora filmu możemy znaleźć jeszcze kilka innych ciekawych materiałów.

Booting up the ps5 pic.twitter.com/88J9oZ4vyY — Lalo 🍿🚀 (@ABCYoungBoy) November 4, 2020

Nie wiadomo jak wszedł on w posiadanie konsoli, ale zdecydowanie nie dostał jej od producenta. Możliwe, że jeden ze sklepów zbyt szybko wysłał sprzęt do kupujących, jednak nikt nie może tego jeszcze potwierdzić. Nakierowywać nas może jednak chusteczka, w którą owinięty został kontroler. Wnioski nasuwają się same.

W najbliższym czasie zapewne zobaczymy wiele podobnych, nieoficjalnych materiałów. Embargo na recenzje powinno zostać zniesione na kilka dni przed premierą sprzętu i wtedy też otrzymamy wiele rzetelnych testów.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.