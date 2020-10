Kontrolery do PS5 zaczęły pojawiać się w sklepach. Pierwsi gracze mieli już okazję zobaczyć DualSense w bardziej namacalnej formie.

Od jakiegoś czasu wiadomo, że akcesoria do PS5 zadebiutują na rynku wcześniej od samej konsoli. O ile jest to zrozumiałe w przypadku podstawek, słuchawek i stacji dokujących, to w ręce graczy trafiają już same pady DualSense.

Dostawę kontrolerów otrzymała chociażby znana sieć Wallmart.

Dualsense controller shipment just arrived at Walmart pic.twitter.com/kJVilgXcLj — Marlon Gaming Nation (@GamesAndWario) October 16, 2020

Użytkownicy portali społecznościowych wrzucają zdjęcia samych kontrolerów i screenshoty aukcji internetowych, gdzie szczęśliwcy sprzedają nowe sprzęty Sony. Co ciekawe, niektórzy z nich życzą sobie za nie o wiele więcej, niż sugeruje dedykowana cena sklepowa.

Największe sieci sklepów poinformowały klientów, że premiera akcesoriów do PlayStation 5 została ustalona na 12 listopada, czyli tydzień przed oficjalną premierą. Nie wiadomo, czy przedwczesna dystrybucja sprzętu wynika z błędu sprzedawcy, czy z faktu sprzedaży go „spod lady”. Jedno jest pewne, taka sytuacja z pewnością nie została zaplanowana przez Sony.

To tylko jeden z aktualnych problemów Japończyków. Premiera PlayStation 5 może zostać opóźniona w niektórych krajach, a do tego nie wiemy, czy Sony wyrobi się z produkcją wystarczającej ilości urządzeń na premierę.

Choć każda premiera nowej generacji konsol sprawia producentom trochę problemów, to tym razem są one dość nietypowe.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.