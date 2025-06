Death Stranding 2 ocenione. Są już pierwsze opinie o dziele Hideo Kojimy

Death Stranding 2: On The Beach jeszcze nie trafiło na rynek, ale recenzenci już zdążyli ocenić nowe dzieło Hideo Kojimy. I chociaż średnia ocen na Metacritic wynosi wysokie 88/100, to łatwo zauważyć, że gra nie przemówiła jednak do wszystkich. Dla jednych to arcydzieło, dla innych – nudna, zbyt wygładzona kontynuacja.

Death Stranding 2 ocenione!

Największe redakcje nie mają wątpliwości. To produkcja, która zasługuje na miano jednej z najważniejszych gier 2025 roku. Voxel, MeuPlayStation, Push Square, Radio Times czy Press Start Australia wystawiły maksymalne noty 100/100. W recenzjach podkreślają hollywoodzki rozmach, mocny scenariusz i odwagę w podejmowaniu tematów egzystencjalnych. Z kolei redakcje takie jak 4P.de czy Areajugones przyznają po 95 punktów, chwaląc większą dostępność rozgrywki i jeszcze lepszą narrację niż w pierwszej części.

Ale to nie jest tak, że wszyscy klaszczą. IGN France przyznało grze jedynie 60 punktów, zarzucając Kojimie pójście na łatwiznę i wypolerowanie zbyt wielu ostrych krawędzi. Metro GameCentral i GameSpot oceniły grę na 70/100, pisząc o powtarzalności i nieskładnej historii. W ich oczach to nadal dobra produkcja, ale niekoniecznie zasługująca na szum, który ją otacza.

Świetne noty to jedno, ale trzeba też pamiętać, że Death Stranding 2 może nie przypaść do gustu każdemu. To wciąż powolna opowieść z unikalną atmosferą i bardzo autorskim stylem. Kojima nie rezygnuje z dziwacznych dialogów, symboliki czy eksperymentów, a to jak zwykle oznacza, że część graczy będzie zachwycona, a część… zirytowana.

Premiera Death Stranding 2 już 26 czerwca na PlayStation 5. I wygląda na to, że bez względu na to, czy pokochasz tę podróż, czy ją znienawidzisz, emocji i kontrowersji z pewnością nie zabraknie.

Źródło: Metacritic