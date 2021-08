Karty pamięci do PS Vita drożeją tak bardzo, że już taniej kupicie handhelda obecnej generacji

Wydaje się, że może to być ostatni dzwonek, aby zakupić nową kartę pamięci do konsoli PS Vita. Takie drożeją w zawrotnym tempie, a za ich obecną cenę rynkową można kupić nowego Nintendo Switch Lite.

Wystarczy wejść na np. zagraniczny Amazon, by przekonać się, że za nowego Memory Carda do ostatniego handhelda PlayStation należy zapłacić 245 $ (bez kosztów przesyłki do Polski). W przeliczeniu na złotówki wyjdzie to blisko 960 zł. Dla przykładu wcześniej wspomnianego Pstryczka Lite można było wielokrotnie dostać już za kwoty poniżej 900 zł. Dlaczego sytuacja kart pamięci do Vita’y tak wygląda?

Cóż, powodów jest kilka, jednakże kluczowym jest bliskie wyłączanie systemów, które obsługuje PS Vita. Kilka tygodni temu informowałem Was o tym, że żadna, nowa gra na tę platformę już nie wyjdzie. To samo dotyczy aktualizacji już wydanych produkcji. Niedawno też odłączono czat tekstowy, który wielu użytkowników wykorzystywało do np. szybkiego przenoszenia screenshotów.

Jakby nie patrzeć „Vitka” premierę miała prawie dekadę temu. Po takim czasie tego typu sprzęt naturalnie drożeje. Na rynku pozostaje coraz mniej sprawnych modeli lub takich w dobrym stanie. W ostatnich miesiącach moda na nieco starsze konsole odżyła ponownie, co również przyczyniło się do zwiększenia cen. Widzieliście, ile mogą kosztować większe telewizory kineskopowe? Jeśli macie takie, sugeruję zachowanie ich na jak najdłużej. Może kiedyś poślecie dzięki nim dziecko na studia do Ameryki. *wink*