Mnóstwo nowych promocji w PS Store. Tańsze hity na PS4 i PS5

Sony ponownie chce ucieszyć graczy, uruchamiając nową promocję w PlayStation Store pod hasłem „Nowy poziom oszczędności”. Od dziś do 22 maja można przebierać wśród ponad 2600 przecenionych tytułów na PS4 i PS5. W ofercie znajdziemy zarówno świeże hity, jak i sprawdzone klasyki, a rabaty sięgają nawet 75%. Możecie kupić te gry nawet taniej, jeśli skusicie się na doładowania z Instant-Gaming.

Najciekawsze promocje w PS Store w akcji „Nowy poziom oszczędności”

Wśród wyróżnionych gier trzeba wspomnieć o m.in. The Crew Motorfest, Avatar: Frontiers of Pandora czy Assassin’s Creed Mirage. Dla fanów horrorów dostępny jest Resident Evil 4 za 84,50 zł, a miłośnicy RPG mogą sięgnąć po Dragon’s Dogma 2 za 147,87 zł. Nie zabrakło też klasyków, takich jak Ghost of Tsushima Director’s Cut za 169,50 zł czy przecenionego wydania Silent Hill 2 w wersji Deluxe.

Warto pamiętać, że promocja trwa tylko do 22 maja, więc to idealny moment, aby uzupełnić swoją bibliotekę gier. Pełną listę przecenionych tytułów można znaleźć na oficjalnej stronie PlayStation Store. Zachęcam też do sprawdzenia list życzeń — być może przeceniono tytuł, na który czaicie się od dawna.

Źródło: PS Store