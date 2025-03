„Rasistowskie Dark Souls o pierdzeniu” już w PS Store. Sony ma to gdzieś

Dark Farts: Bollywood Smell Edition to nowa gra na PlayStation dostępna w PS Store, która ewidentnie jest kolejnym shovelware, ale Sony nic z tym nie robi.

Temat o śmieciach w PS Store wałkowany był już od dawna. Podczas gdy Xbox sensownie podchodzi do tego, co pojawia się na ich platformie, Nintendo i Sony mają to w zasadzie gdzieś. Przekopywanie się przez tony asset-flipowych odpadów jest nie tylko uciążliwe, ale i może przykryć swoimi pokładami wiele naprawdę interesujących, niedostrzeżonych produkcji. Przez chwilę wydawało się, że zapanuje tam porządek, lecz… nie, jednak nie.

PS Store co chwilę „wzbogaca się” śmieciami

Gry komediowe czy parodie to jedno, a stworzone naprędce produkcje o praktycznie żadnej jakości to już zupełnie inna sprawa. Gracze od dawna zgłaszają problem z tego typu pozycjami dostępnymi właśnie w PlayStation Store. Sytuacja jest o tyle gorsza, że praktycznie co i rusz na cyfrową witrynę trafiają kolejne pozycje. Jeden z graczy dostrzegł nową kartę gry Dark Farts: Bollywood Smell Edition.

NADCHODZĄ OBRAŻENIA EMOCJONALNE! Najbardziej absurdalnie epicka parodia Souls, jaką kiedykolwiek stworzono, spotyka się z dramatem Bollywood w tym absolutnie szalonym RPG akcji! Nie jesteś wybrańcem – jesteś tylko kowalem z wątpliwymi nawykami jedzenia fasoli, który przypadkowo zyskał starożytne smocze moce. Teraz jesteś ostatnią nadzieją ludzkości i nadszedł czas, aby pokazać tym złym korporacjom, jak pachnie PRAWDZIWA moc! – czytamy w opisie pozycji

No… tak, wiecie już, o co tu chodzi, więc niestety nie przekoloryzowałem tytułu, bo faktycznie Sony wpuszcza na PS Store coraz więcej tego typu gier. Ba, poniżej możecie nawet obejrzeć zwiastun pozycji. W komentarzach na Reddicie posypało się sporo negatywnych i pozytywnych opinii, choć niektórzy wprost zwracają uwagę, że gra promuje „rasistowskie stereotypy”, choć dla innych to tylko „żarty”. Tak czy inaczej jest to kolejny przykład nieodpowiedzialności Sony, które ewidentnie nie jest zainteresowane rozwojem swojej platformy.

Źródło: PlayStation Lifestyle