Tysiące graczy oszukanych. Sony w końcu reaguje

Dopiero po kilku miesiącach Sony podjęło zdecydowane kroki wobec dewelopera, który sprzedał tysiące kopii podróbki popularnej gry. Choć problem trwał od kwietnia, dopiero teraz konto twórcy zniknęło z PlayStation Store.

Za całym zamieszaniem stoi firma PublishMe Agency Ltd. W kwietniu wypuściła ona grę łudząco podobną do pecetowego przeboju Schedule 1. Gdy użytkownicy zaczęli się orientować, że to tylko marna podróbka, zaczęły się próby ratowania sytuacji. Twórcy zmienili tytuł gry na Weed Drug Empire i usunęli wszelkie odniesienia do oryginału. Co zaskakujące… pomogło! Gra dalej była dostępna, mimo że tysiące osób zostało oszukanych i nie mogło liczyć na zwrot pieniędzy.

Podobny trik zastosowano przy innym tytule – Report Extraction, wcześniej znanym jako R.E.P.O. I choć również nie miał nic wspólnego z prawdziwą marką, zdołał pozostać w sklepie przez dłuższy czas. Do teraz.

Sony w końcu zareagowało i całkowicie usunęło wszystkie tytuły PublishMe Agency z PS Store. Oficjalnie nie wiadomo, ilu graczy dało się nabrać w ostatnich miesiącach, ale skala problemu musiała być duża, skoro sprawa przebiła się do mediów i społeczności.

Ta sytuacja pokazuje, że mimo coraz większego nacisku na bezpieczeństwo zakupów w cyfrowych sklepach, wciąż zdarzają się wpadki. A także, że czasem trzeba miesięcy, by sprawa została rozwiązana. Dobrze jednak, że reakcja, choć spóźniona, w końcu nastąpiła.

Źródło: PlayStationLifestyle