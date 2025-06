W PS Store pojawia się coraz więcej śmieci AI i Sony nadal nic z tym nie robi

Kiedy myślisz, że widziałeś już wszystko w temacie shovelware’u na PS Store, pojawia się coś takiego. Tetyana Vysochanska, odpowiedzialna m.in. za niezapomniane (czy raczej: niezapomniane z powodu traumy) Anime Girls Basketball, zapowiedziała swoją najnowszą produkcję. Anime Girls: Whispering Fear ma pojawić się w 2026 roku i z miejsca stała się kandydatem do tytułu najdziwniejszej gry na PS5.

ASMR i survival horror? Tak, zrobiony przez AI dla PS Store

Whispering Fear reklamuje się jako „powolne, uwodzicielskie doświadczenie horrorowe, gdzie każdy szept jest prawdziwy”. Brzmi jak kiepski fanfik połączony z próbą zarobku na popularności ASMR, czyli dźwiękach mających cię zrelaksować. Tyle że… chwila, co? Ta gra to horror. Zamiast jumpscare’ów i muzyki mamy szepty kobiecego głosu, które „kierują każdym twoim ruchem”.

Opis gry brzmi, jakby powstał w generatorze tekstu. Mamy tu eksplorację nawiedzonych rezydencji, cichych laboratoriów, zagadki dźwiękowe, wielościeżkową fabułę i obietnicę, że „gra cię zapamięta”. Im więcej słuchasz, tym więcej ona wie. Fani teorii spiskowych już mogą się bać. Albo się śmiać. Albo jedno i drugie.

Nie pomaga fakt, że wszystkie materiały promocyjne (screeny, opisy) wyglądają jak generowane przez AI. Zresztą podobnie jak wcześniejsze tytuły tej twórczyni, np. Anime Girls MMA Tournament. Mimo to Sony pozwala na wrzucanie tych tytułów do PlayStation Store, a nawet umożliwia dodawanie ich do listy życzeń.

Problem polega na tym, że im więcej takich produkcji pojawia się w sklepie, tym trudniej jest odnaleźć gry, które naprawdę zasługują na uwagę. Owszem, nikt nie chce pełnej cenzury ani kuratorów z żelazną ręką. Ale jeśli PS Store ma przestać przypominać wysypisko śmieci AI, Sony musi coś z tym zrobić. Choćby poprawić widoczność porządnych gier.

