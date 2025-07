Dwa mega hity AAA z Batmanem za 21 zł na PlayStation. Duża promocja w PS Store

Trwająca wyprzedaż w PS Store pozwala zgarnąć pakiet gier Batman: Return to Arkham za naprawdę małą kasę. Co powiecie na 21,90 zł zamiast 219 zł?

W PlayStation Store trwa promocja, w ramach której pakiet Batman: Return to Arkham można kupić za zaledwie 21,90 zł, zamiast standardowej ceny 219 zł. To aż 90% zniżki i powrót do najniższej historycznej ceny tego zestawu. Oferta obowiązuje do 17 lipca, więc jest jeszcze kilka dni, by dorwać dwie wysoko oceniane gry w jednej paczce.

Batman w dużej promocji na PS4/PS5

W skład pakietu wchodzą zremasterowane wersje dwóch klasyków: Batman: Arkham Asylum oraz Batman: Arkham City. Obydwie gry zostały odświeżone graficznie i zawierają wszystkie wydane dodatki.

Batman: Arkham Asylum to gra, która zapoczątkowała serię i zdefiniowała nowoczesne gry z superbohaterami. Akcja dzieje się w zamkniętym zakładzie Arkham, gdzie Joker przejmuje kontrolę nad placówką, a Mroczny Rycerz musi stawić czoła nie tylko jemu, ale też innym kultowym złoczyńcom. Gra stawia na zamkniętą strukturę świata, klimat grozy i intensywną walkę wręcz, która stała się wzorem dla wielu późniejszych produkcji.

Batman: Arkham City rozwija wszystko, co zadziałało w “Asylum”, i przenosi akcję do większego, półotwartego świata, czyli tytułowego Arkham City. Tym razem Batman musi poruszać się po opanowanej przez przestępców części Gotham, pełnej zagrożeń, pobocznych misji i intryg. Gra daje więcej swobody, oferuje lepiej rozwiniętą fabułę i znacznie szerszy wachlarz możliwości walki oraz gadżetów.

Pakiet cieszy się bardzo wysokimi ocenami w PS Store. Ponad 25 tysięcy recenzji graczy przełożyło się na imponującą średnią 4,7/5. Dla wielu to jedna z najlepszych superbohaterskich serii w historii gier, a za tę cenę to oferta trudna do zignorowania.

