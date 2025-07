Odpalaj dzisiaj grę RPG akcji na PS5, która dopiero 15 lipca trafi do PS Plus Extra

Nie czekaj do 15 lipca, by zanurzyć się w kapitalnej grze RPG akcji, która dopiero w przyszłym tygodniu trafi do nowej nowej oferty PS Plus.

Okazało się, że oferta PS Plus Extra i Premium na lipiec 2025 jest pełna hitów, zatem wiele osób na nią czeka. Zawiera przede wszystkim Cyberpunk 2077, które już teraz zostało udostępnione do pobrania. Otrzymamy również premierę w postaci Abiotic Factor. Lecz tutaj chcemy zwrócić Waszą uwagę na inny naprawdę niezły tytuł, który pojawi się w katalogu Extra dopiero w najbliższy wtorek. Mowa o New World: Aeternum. Nie lubisz czekać? Jest prosty sposób, by dzisiaj pobrać ten tytuł i zacząć zabawę!

PS Plus Extra w lipcu. Zacznij grać wcześniej w świetną grę na PS5

Choć pełna wersja gry New World: Aeternum trafi do katalogu PS Plus Extra dopiero za kilka dni, już dziś możesz pobrać darmowe demo gry na PS5 i to nawet bez posiadania abonamentu PS Plus. Przez cztery godziny możesz eksplorować Aeternum całkowicie za darmo, a co najlepsze – wszystkie postępy Twojej postaci zostaną zachowane.

New World: Aeternum to wysoko oceniana gra RPG akcji osadzona na tajemniczej, nadprzyrodzonej wyspie Aeternum. Jako rozbitek stajesz się odkrywcą, który musi przetrwać w świecie pełnym magii, niebezpieczeństw i ukrytych skarbów. Eksploruj starożytne ruiny, walcz z potężnymi przeciwnikami. Odkrywaj również sekrety tej nieśmiertelnej krainy, w której zbieractwo, rzemiosło i przygoda przeplatają się na każdym kroku.

W grze możesz grać solo lub połączyć siły z innymi graczami dzięki rozgrywce międzyplatformowej. Rozwijaj swoją postać w wybranym stylu – od brutalnych wojowników z mieczem w ręku, przez strzelców, aż po potężnych magów. Każda walka wymaga wyczucia czasu i strategii, a zdobywane surowce pozwolą Ci tworzyć nowe eliksiry, bronie i ekwipunek. Z czasem możesz nawet oswoić własnego wierzchowca – od majestatycznego konia po przerażającego wilka czy lwa.

Na podstawie prawie 5 tysięcy recenzji graczy w PS Store gra uzyskała solidną średnią ocen 4,08/5, co świadczy o jej wysokiej jakości i ogromnym zainteresowaniu.

