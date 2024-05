Od dzisiaj w PS Plus wielki i świetnie oceniany hit do sprawdzenia

Sony zaktualizowało listę wersji próbnych gier, które są dostępne dla abonentów PS Plus Premium. Do katalogu dołączyła wielka produkcja od studia Visual Concepts.

Ostatnie godziny są naprawdę gorące dla wszystkich posiadaczy “niebieskiej” subskrypcji. Nie dość, że poznaliśmy wcześniej gry na PS5 i PS4 z oferty PS Plus czerwiec 2024, to wystartowała promocja na abonament, a my radzimy Wam, jak kupić go z dodatkowym rabatem. Wszystko to z okazji rozpoczynającego się Days of Play 2024. Jeszcze jednym smaczkiem jest debiutujący właśnie trial w najwyższym progu Premium. Pozwoli nam na 2 godziny stać się niezwyciężonym pogromcą ringu.

Wskakuj na ring! WWE 2K24 z wersją próbną w PS Plus Premium

WWE 2K24 to najnowsza odsłona słynnej sportowej serii od Visual Concepts. Premiera gry miała miejsce stosunkowo niedawno – 8 marca. Kto do dzisiaj nie jest zdecydowany na kupno, może sięgnąć po trial dający nam 2-godzinny dostęp do pełnej wersji tytułu. Warto sprawdzić grę nawet w sytuacji, jeśli nie jesteśmy przekonani do wrestlingu. Może się okazać, że zmienimy zdanie na temat tej dyscypliny. WWE 2K24 posiada bardzo wysokie noty w PS Store (średnia z 4.5 tys. ocen to 4.51/5), zatem jest to doskonała rekomendacja.

WWE 2K24 może pochwalić się gwiazdorską obsadą. Wcielimy się w legendy tego sportu, takie jak „Stone Cold” Steve Austin, Undertaker i Andre the Giant. Nie zabraknie oczywiście współczesnych ikon ringu. Zatem powalczymy takimi zawodnikami, jak „The American Nightmare” Cody Rhodes, John Cena, Rhea Ripley i Roman Reigns.

Gra oferuje wiele trybów zabawy online, jak i singleplayer. W trybie MyRISE mamy dwie ścieżki kariery w męskiej i żeńskiej dywizji WWE. Możemy powalczyć w nowych rodzajach starć Guest Referee, Casket, Gauntlet i Ambulance. Mamy tryb dla osób interesujących się menażerską stroną walk czy tryb “piaskownicy”, gdzie bierzemy udział w konfliktach i organizujemy cotygodniowe pokazy. Słowem, gra jest wypakowana przeróżnymi możliwościami po brzegi i każdy znajdzie coś dla siebie.

Źródło: PS Store