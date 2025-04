PS Plus dostał właśnie dwa horrory do sprawdzenia

W usłudze PS Plus wylądowały dwie kolejne wersje próbne gier, które mogą już dzisiaj pobrać posiadacze abonamentu Premium.

Jeśli opłacacie subskrypcję PS Plus Premium, co jakiś czas możecie sięgnąć po nowe triale. Niedawno pojawiła się ciekawa oferta o zarządzaniu wielkim kryminalnym imperium, a teraz w PS Store udostępniono kolejne tytuły do sprawdzenia. Pamiętajcie, że można je pobrać i przetestować jedynie w najwyższej wersji usługi.

PS Plus w kwietniu 2025 z nowymi trialami Premium

Na początek proponujemy pobrać Happy’s Humble Burger Farm, czyli bardzo oryginalny survival horror połączony z… pracą w restauracji. Wersja próbna pozwoli nam na zabawę przez 2 godziny.

Wcielamy się tutaj w pracownika nocnej zmiany w sieci fast foodów. Musimy zatem przygotowywać zamówienia dla klientów obsługując grill, frytownicę czy nalewaki do napojów. Precyzja i szybkość są kluczowe. Jeśli będziemy popełniać błędy, czekają nas nieprzyjemne konsekwencje ze strony tajemniczej maskotki.​ Oprócz codziennych obowiązków, gra oferuje możliwość eksploracji miasta Nowe Elizjum, odkrywania jego mrocznych sekretów oraz interakcji z różnorodnymi postaciami.

Drugi trial dotyczy gry Mortisomem i jest niestety krótszy, bo pozwala na dostęp do gry przez 45 minut. ​To przygodowy horror z retro estetyką, osadzony w 1917 roku w gęstych lasach Brazylii. Gracz wciela się w Donalda Barnesa, amerykańskiego kupca, który po usłyszeniu lokalnej legendy o demonicznej istocie, zaczyna być przez nią śledzony i zmuszony do ucieczki przez niebezpieczne tereny.

