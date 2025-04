Nowe darmowe dodatki w PS Plus. Dla fanów sieciowych hitów

Dla subskrybentów usługi PS Plus dostępne są nowe prezenty zupełnie za darmo. Specjalne pakiety do World of Tanks oraz World of Warships: Legends.

Jeśli gracie w World of Warships: Legends albo World of Tanks na PlayStation, warto teraz zajrzeć do PS Store. W ramach abonamentu PS Plus pojawiły się nowe darmowe pakiety do obu gier: „Zwinny obrońca” dla World of Warships: Legends na PS5 oraz „Wojownik z Północy” dla World of Tanks. Wystarczy aktywna subskrypcja PS Plus, żeby zgarnąć oba zestawy bez dodatkowych opłat. A jak wykupić ją taniej? To proste – dzięki doładowaniom z Instant-Gaming.

Za darmo w PS Plus – pakiety do sieciowych hitów

Pakiet „Zwinny obrońca” to prezent dla wszystkich dowódców na morzu. W środku znajdziecie radzieckiego niszczyciela, specjalne wsparcie premium oraz trochę przydatnych przedmiotów, które ułatwią rozgrywkę i pomogą szybciej rozwijać flotę. Z kolei „Wojownik z Północy” dla World of Tanks to zestaw skierowany do czołgistów — nowy dowódca 3D oraz zestaw bonusów do wykorzystania na polu bitwy, idealny na szybki start albo solidne wsparcie dla bardziej doświadczonych graczy.

Aby odebrać dodatki, wystarczy wejść na stronę sklepu PlayStation, znaleźć odpowiedni pakiet i przypisać go do swojego konta. Pakiety są dostępne tylko dla aktywnych abonentów PS Plus, więc jeśli subskrypcja nie jest aktywna, najpierw trzeba ją odnowić. Po przypisaniu, zawartość pojawi się w grze automatycznie.

Sony od czasu do czasu serwuje takie darmowe zestawy w PS Plus, ale warto pamiętać, że tego typu bonusy nie są dostępne na zawsze. Jeśli jesteście fanami bitew morskich lub pancernych starć i nie chcecie przegapić okazji na wzbogacenie swojego konta, lepiej odebrać je jak najszybciej.

Źródło: PS Store