Zostały godziny, by nacieszyć się tymi grami w PS Plus

Już jutro nastąpi wymiana gier w katalogach PS Plus Extra i Premium. Oznacz to nowe gry do pobrania, ale też wielkie straty. Ponad 20 tytułów zostanie usuniętych z usługi, więc masz ostatni wieczór, by je włączyć i się pożegnać.

20 maja o godzinie 10:00 czasu polskiego Sony zaktualizuje ofertę PS Plus. Oznacz to udostepnienie kolejnych nowości w tym miesiącu, które będą dostępne do pobrania dla subskrybentów Extra i Premium. Jednocześnie z obu katalogów zniknie sporo świetnych tytułów. Jeśli chcecie odpalić je po raz ostatni, macie niewiele czasu!

PS Plus na maj 2025. Jakie gry zostaną usunięte?

20 maja z oferty znikną aż 22 gry, w tym wiele cenionych produkcji. Wśród gier, które zostaną usunięte, znajdują się takie hity jak Grand Theft Auto V, Batman: Arkham Knight, inFAMOUS: Second Son, The Sims 4: Island Living, Ghostrunner, Payday 2: Crimewave Edition, Bloodstained: Ritual of the Night, Journey to the Savage Planet czy Portal Knights. Oto pełna lista:

GTA V

Resistance: Fall of Man

Resistance 2

Infamous: Second Son

Batman: Arkham Knight

MotoGP 24

The Sims 4: Island Living

Synth Riders

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Before Your Eyes

The Walking Dead: Saints & Sinners

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution – Payback Edition

Lego Marvel Super Heroes 2

Stranded: Alien Dawn

Ghostrunner

The Lego Movie 2 Video Game

Payday 2: Crimewave Edition

Bloodstained: Ritual of the Night

Journey To The Savage Planet: Employee Of The Month

Portal Knights

Enter the Gungeon

Pamiętajcie, że pobranie tych gier nic nie da. Nawet jeśli macie je zainstalowane, to i tak stracicie jutro do nich dostęp.

Co w zamian, czyli nowości w PS plus Extra i Premium na maj 2025

Wiemy już, co odchodzi, zatem przypomnijmy jeszcze, co przychodzi! Z nowości w PS Plus warto wyróżnić Battlefield V, na liście znalazło się też S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy.

PlayStation Plus Extra

Battlefield V | PS4

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition | PS4/PS5

Gloomhaven Mercenaries Edition | PS4/PS5

Granblue Fantasy Versus: Rising | PS4/PS5

Humankind | PS4/PS5

Sand Land | PS4/PS5

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy | PS4/PS5

Story of Seasons: A Wonderful Life | PS5

Soul Hackers 2 | PS5

PlayStation Plus Premium

Battle Engine Aguila | PS4/PS5

Źródło: PS Store