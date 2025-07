PS Plus dzisiaj z nowym pakietem nagród do odebrania

Sony ma nowe prezenty dla abonentów PS Plus . Do PlayStation Store trafiły cztery nowe darmowe pakiety, dostępne wyłącznie dla subskrybentów usługi.

Posiadasz aktywny abonament PS Plus? To wystarczy, by zgarnąć kosmetyczne dodatki, walutę premium i boosty do popularnych gier online – całkowicie za darmo, bez dodatkowych opłat.

PS Plus pozwoli odebrać za darmo nowe dodatki

W grze Naraka: Bladepoint czeka zestaw dodatków w klimacie PlayStation. Na pokładzie m.in. ekskluzywna ozdoba Porcelana Soulbloom. Są też sezonowe skrzynie do wyboru z sezonu 16 lub 17, a także prezent członkowski, który pozwala wybrać między Skrzyniami Nieśmiertelnych lub kuponem -50% na Skrzynie Sezonu 17. Całość uzupełniają pakiet kart próbnych sezonu S17, 10x zwiększenie doświadczenia i 10x zwiększenie zdobyczy ze skrzyń, czyli pakiet idealny dla nowych i powracających graczy.

Z kolei w Predecessor, dynamicznej strzelance MOBA w stylu Paragona, gracze PS Plus mogą za darmo odblokować aż trzech bohaterów: Phase, Zarusa i Gruxa. Dostajemy także ekskluzywny skin Undertow Grux, który z pewnością wyróżni cię na polu walki. Na dokładkę dorzucono 3 rdzenie Ion Loot i 1 rdzeń Quantum, które przyspieszą rozwój konta i progresję w grze.

Fanów lekkiej i chaotycznej zabawy ucieszy nowy pakiet Angel do Stumble Guys. Zawiera on legendarnego stumblera Angel. Dodatkowo animację kroków Magic Butterflies oraz aż 700 klejnotów, które możesz wykorzystać w sklepie na dodatkowe skiny i elementy personalizacji.

Wreszcie, dla graczy Deceit 2, czyli wieloosobowego thrillera społecznego, przygotowano Pakiet Bohatera PS Plus. Znajdziesz w nim legendarnego bohatera Alexa w czerwieni. Ponadto dostaniesz legendarne przedmioty: pistolet paraliżujący, pułapkę plazmową oraz szkarłatny granat dymny – wszystko, czego potrzebujesz, by zaskoczyć wrogów (i może zdradzić paru znajomych po cichu…).

Wszystkie te pakiety są dostępne za darmo dla subskrybentów PS Plus i można je pobrać bezpośrednio z PlayStation Store. To świetna okazja, by rozbudować swoje konto w popularnych grach i zyskać ekskluzywne przedmioty niedostępne w inny sposób.

Źródło: PS Store