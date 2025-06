Wielka nowość w PS Plus Extra. Megahit w edycji wartej 299 zł

Destiny 2: Klasyczna kolekcja trafia do PS Plus Extra! Sony dorzuca do abonamentu pakiet o wartości 299 zł. To idealna okazja, by zacząć przygodę.

W ramach trwającej akcji Days of Play, Sony przygotowało kolejną atrakcję dla subskrybentów PS Plus Extra. Od dziś można bez dodatkowych opłat pobrać rozbudowaną kolekcję dodatków do Destiny 2, czyli jednego z najpopularniejszych looter shooterów ostatnich lat.

PS Plus Extra z dużą nowością

Do katalogu PS Plus Extra dołącza Destiny 2: Klasyczna kolekcja. Pakiet o wartości 299 zł zawiera wszystkie najważniejsze rozszerzenia do gry. Gracze otrzymują dostęp do dodatków: Upadek Światła, Królowa-Wiedźma, Poza Światłem, Twierdza Cieni oraz Porzuceni, a także do specjalnego zestawu przygotowanego z okazji 30-lecia studia Bungie.

To jednak nie wszystko! W zestawie znalazły się także trzy lochy: Dół Herezji, Strzaskany Tron i Uścisk Zachłanności. Do tego dochodzi ponad 50 nagród oraz nowe podklasy, które znacząco rozszerzają możliwości bojowe każdej klasy postaci. Innymi słowy: nowi i powracający gracze dostają kompletne Destiny 2 z całym kluczowym contentem fabularnym i endgame’owym.

Pakiet dostępny jest od 4 czerwca, od godziny 10:00 i można go dodać do konta bez żadnych dodatkowych kosztów, o ile posiada się aktywną subskrypcję PS Plus Extra. To doskonała okazja, by wrócić do gry lub zacząć przygodę od zera.

Źródło: PS Store