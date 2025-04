Gra z PS Plus po cichu usuwana ze sprzedaży. Serwery mogą zostać zamknięte

Evil Dead: The Game może niebawem zamknąć swoje podwoje. Asymetryczny horror multiplayer (był nawet w PS Plus!) zostaje wycofywany ze sprzedaży.

Evil Dead: The Game złe nie jest, ale wydaje mi się, że trochę niepotrzebne. To naprawdę niezły asymetryczny horror multiplayer dla fanów kultowej marki z Ashem w roli głównej, lecz powstał wtedy, gdy wszyscy chcieli raczej coś podobnego, ale stricte singleplayer. Gra od dawna nie radzi sobie najlepiej z bazą graczy. Ostatnie, dość nagłe ruchy deweloperów sugerują, że będziemy musieli się z nią pożegnać na dobre. Tym większa szkoda, bo gracze na PlayStation mogli ją zdobyć m.in. w usłudze PlayStation Plus.

Evil Dead: The Game było w PS Plus, a teraz nie będzie już nigdzie

Evil Dead: The Game, tytuł dodany do oferty PS Plus Essential w lutym 2023 roku, został bez ostrzeżenia usunięty ze sklepu PlayStation Store. Saber Interactive zdecydowało się wycofać grę również z Epic Games Store, choć w momencie pisania tego artykułu nadal była dostępna w sklepie Xbox i na Steam. Deweloper nie wydał żadnego oficjalnego oświadczenia w tej sprawie, co skłania niektórych graczy do spekulacji, że może to być jedynie tymczasowe usunięcie związane z problemami licencyjnymi. Patrząc jednak na liczbę graczy i zainteresowanie, może chodzić również o kompletne zamknięcie serwerów – nie byłoby to nic zaskakującego.

Przypadki usuwania gier opartych na licencjonowanych markach z cyfrowych sklepów najczęściej kończą się całkowitym wycofaniem tytułu, a następnie zamknięciem serwerów. Evil Dead, będąc grą multiplayer, nie zdołało przyciągnąć solidnej bazy graczy, mimo niezłej sprzedaży, nawet po udostępnieniu w ramach PlayStation Plus. Sytuacja nie wygląda więc zbyt optymistycznie dla przyszłości tej produkcji.

Gracze, którzy odebrali Evil Dead jako darmowy tytuł w PS Plus, powinni nadal mieć możliwość pobrania i dostępu do gry. A przynajmniej… na razie. Jeśli planujesz skompletować trofea lub po prostu wypróbować ten tytuł, teraz jest najlepszy moment, aby to zrobić. Gra jest dostępna zarówno na PS5, jak i na PS4, więc gracze obu generacji konsol Sony mogą jeszcze cieszyć się rozgrywką.

