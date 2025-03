Dostępny w PS Plus hit z 2019 roku nagle zyskał o 240% więcej graczy. To zasługa kontynuacji

Czymże jest on spowodowany? No cóż – to dość proste: faktem niedawnej zapowiedzi i startu pre-orderów na Death Stranding 2: On the Beach. O kontynuacji hitu Hideo Kojimy przeczytacie w tym miejscu, a tymczasem polecam samemu ograć „jedynkę”, najlepiej w edycji Director’s Cut dostępnej w PlayStation Plus. Co ważne, możecie zrobić to o wiele taniej dzięki kodom doładowującym z Instant-Gaming.

Death Stranding znów zyskało zainteresowanie graczy, także dzięki PS Plus

Jak donosi serwis True Trophies, Death Stranding w ubiegłym tygodniu zaliczyło nagły wzrost liczby aktywnych graczy. Portal czerpie informacje z ponad 3 mln kont PSN, dzięki czemu oszacował, że gra od Kojima Productions zyskała nagle 240,6% graczy więcej niż w okresie wcześniejszym. Dzięki temu z miejsca 170 na liście najpopularniejszych gier w PS Store wspięła się aż na miejsce nr 54.

I to wszystko w okresie triumfów tak głośnych gier jak choćby Monster Hunter Wilds czy w tygodniu premiery Assassin’s Creed Shadows, co jeszcze bardziej imponuje. Tak duży sukces Death Stranding może zawdzięczać dwóm rzeczom. Po pierwsze – tytuł jest w całości dostępny do przejścia w ramach subskrypcji PlayStation Plus. Drugi powód wydaje się jednak ważniejszy.

W minionym tygodniu Hideo Kojima zaprezentował nowy zwiastun z datą premiery drugiej części. Do tego wystartowały zamówienia przedpremierowe, co tylko podsyca zainteresowanie. Dość powiedzieć, że aż 10-minutowy materiał wzbudził nie tylko entuzjazm ze strony fanów tej marki, ale i choćby Metal Gear Solid. Dlatego warto obejrzeć go na własne oczy. Premiera Death Stranding 2: On the Beach już 26 czerwca 2025 roku na PS5.

