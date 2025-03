Trzy prezenty dla posiadaczy PS Plus już czekają. Limitowane pakiety do zgarnięcia

Hola, hola, nie myśleliście chyba, że bez PS Plusa da się zgarnąć te wspaniałości? Niestety, zarezerwowane są tylko i wyłącznie dla graczy posiadających wykupiony abonament PlayStation. Na szczęście też możecie go kupić i cieszyć się nie tylko tymi pakietami DLC, ale i choćby najlepszymi niezależnymi perełkami dostępnymi w droższych progach. Jak oszczędzić? To proste – trzeba zdecydować się na doładowania z Instant-Gaming.

3 prezenty w PS Plus

Nowe prezenty dla Plusowiczów to już klasyczne DLC będące pakietami cyfrowych dóbr do trzech popularnych gier. Otrzymamy zestaw do World of Warships, The Finals oraz jednego płatnego w tym zestawieniu MLB The Show 25. O ile za pierwsze dwie nie trzeba płacić, o tyle za ostatnią grę jak najbardziej, więc zgaduję, że wielu z Was i tak ominie akurat ten prezent. Mimo wszystko warto odebrać poprzednie. Jeśli, rzecz jasna, w ogóle gracie w te tytuły.

Jak więc widzicie, pakiety technicznie są cztery, ale jeden trzeba osobno odebrać dla wersji PS4 i osobno dla PS5. Zdecydujecie się więc na platformę, na której gracie. W ten sposób gracze World of Warships zgarną bez dodatkowych opłat pakiet:

1 skrzynia Dowódcy Azji Wschodniej

12 kamuflaży Powietrzny smok

5 kamuflaży Ognisty smok

3 rozkazy awansu

Z kolei gracze The Finals mogą liczyć na:

Skórki broni (6)

Naklejka

Talizman

Na deser pozostaje MLB The Show 25:

10 pakietów The Show

1 pakiet wyposażenia

Miłej zabawy i nie zapomnijcie o odebraniu tych prezentów!

