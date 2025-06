Aż 5 nowych pakietów za darmo dla posiadaczy PS Plus. Wszystko już dostępne

Jeśli macie aktywny abonament PlayStation Plus, warto zajrzeć do sklepu PS Store. Wjechała nowa porcja darmowych dodatków do różnych gier i tym razem naprawdę jest w czym wybierać.

Za darmo dla graczy PS Plus

Na pierwszy ogień idzie najbardziej efektowny zestaw – Pakiet Przewodnika Kosmicznego. To bonus do Metaball na PS5 i PS4, zawierający pełen strój legendarnej klasy: głowę, tors, spodnie, buty, rękawice, plecak i… hoverboard.

Ponadto dla fanów szybszych klimatów jest pakiet Meg z Olimpu do Disney Speedstorm, który oferuje zestaw kosmetyków: strój wyścigowy dziedzictwa, malowanie pojazdu i awatar z logo. Do tego dorzucany jest zestaw popularnego Warlander, w którym znajdziecie potężne boosty: 5x więcej doświadczenia, nagród i rzadkich itemów, a także 10 kryształów aury. Idealne na szybki start lub szybkie wbicie poziomów bez grindu.

Kolejna nowość to pakiet do War Thunder, gdzie do zgarnięcia są: unikalna naklejka (ze starożytnym ślimakiem czołgowym, żeby nie było), oraz dwa zestawy boosterów premium, które zwiększają punkty badań i ilość srebrnych lwów o 75% przez 10 misji. To niezły zastrzyk postępu bez wydawania ani grosza.

Na koniec coś dla fanów piłki! W eFootball dostępny jest pakiet z 300 monetami, które można wydać na paczki z zawodnikami lub przepustki meczowe, oraz aż 23 programy szkoleniowe po 4 000 PD każdy. Przydadzą się do rozwoju składu i szybszego budowania drużyny marzeń.

Wszystkie powyższe pakiety można odebrać za darmo, o ile macie aktywny abonament PS Plus. Dostępne są niezależnie od wersji (Essential, Extra czy Premium). Wystarczy zalogować się do PS Store i przypisać bonusy do swojego konta.

