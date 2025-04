To RPG kosztowało 300 zł – teraz kupicie je za 5 zł. Prawie za darmo

Wild Hearts za 5 zł? To ciekawe RPG warte uwagi

Wild Hearts to dynamiczna gra akcji i RPG w stylu hunting action, stworzona przez Omega Force, znane m.in. z serii Dynasty Warriors, a wydana przez Electronic Arts pod marką EA Originals. Tytuł zadebiutował na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S w lutym 2023 roku i od razu przyciągnął uwagę fanów gier w stylu Monster Hunter. Akcja gry przenosi graczy do inspirowanego feudalną Japonią fantastycznego świata Azuma, zamieszkanego przez olbrzymie, potężne bestie zwane Kemono. Te stworzenia to połączenie zwierząt i żywiołów — gigantyczny dzik porośnięty mchem czy wilk władający lodem to tylko niektóre z nich.

To propozycja przede wszystkim dla fanów dynamicznych walk z gigantycznymi przeciwnikami, rozbudowanego craftingu i gry zespołowej. Jeśli lubisz Monster Hunter, ale chcesz czegoś z nieco innym klimatem i mechaniką budowania podczas walki — Wild Hearts może być strzałem w dziesiątkę.

Źródło: Instant Gaming