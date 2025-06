Nowy Predator uderza na Disney+. Wielka filmowa premiera

Trzy historie, trzej legendarni wojownicy i jeden bezlitosny przeciwnik. Nowa animacja z uniwersum Predatora właśnie wskoczyła na Disney+.

Predator: Killer of Killers z premierą na Disney+

Choć materiał spokojnie mógłby trafić do kin, Disney postawił na streaming. I to wcale nie musi być błąd. Dziś na Disney+ zadebiutowała antologia Predator: Pogromca zabójców, będąca nowym projektem Dana Trachtenberga, znanego m.in. z rewelacyjnie przyjętego Predator: Prey. To trzyosobowa reżyserska współpraca, ale to właśnie Trachtenberg jest twarzą tego przedsięwzięcia.

Predator: Killer of Killers to animowany zbiór trzech opowieści, w których poznajemy największych wojowników w historii ludzkości. Każdy z nich mierzy się z jednym wspólnym wrogiem. Predator trafia do różnych epok i konfrontuje się z wyjątkowo nieustępliwymi przeciwnikami. Nie ma tu miejsca na przypadkowe starcia, bo każda historia ma własny klimat i dramaturgię, a fani mogą spodziewać się krwawych pojedynków i emocjonujących decyzji.

To jednak nie tylko ciekawostka dla subskrybentów Disney+. Antologia traktowana jest jako kluczowy projekt w ramach całego uniwersum Predatora. Jej sukces ma bezpośredni wpływ na oczekiwaną premierę filmu Predator: Badlands, który pojawi się na wielkim ekranie w listopadzie.

Trachtenberg, który odpowiadał za świetne Cloverfield Lane 10, mocno angażuje się w rozwój tego uniwersum. I widać to po poziomie produkcji, bo nowy Predator nie jest tanim zapychaczem katalogu. To przemyślana, artystyczna wizja pełna akcji, charakteru i mroku. W końcu krytycy nazywali ten tytuł wręcz “filmem 10/10”.

