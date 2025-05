Znamy datę premiery nowego Predatora na Disney+. Zwiastun budzi spore nadzieje

Predator: Killer of Killers trafi na Disney+ i Hulu 6 czerwca. Zwiastun zapowiada brutalne antologie pełne kosmicznych łowców w animowanej produkcji.

W pierwszym rozdziale widzimy wikingów stawiających opór intruzowi z lasera. Następnie przenosimy się do feudalnej Japonii, gdzie ninja i samuraj staną do śmiertelnej konfrontacji z Predator’em. Na koniec bohaterowie II wojny światowej zabiorą walkę w przestworza, pilotując myśliwce Mustang przeciwko obcemu, który poluje nie tylko na ludzi, ale również na legendy.

Predator: Killer of Killers z datą premiery

Nowy film animowany Predator: Killer of Killers ma zadebiutować na platformie Disney+ już 6 czerwca. Każda z historii oddaje hołd innemu okresowi historycznemu i filmowym gatunkom. Od nordyckiego fantasy, przez japońską epikę, aż po klasyczne kino wojenne. Zwiastun pokazuje, że twórcy nie oszczędzili na brutalnych detalach. Widać spektakularne rozczłonkowania, plazmowe strzały i dynamiczne ujęcia zamknięte w mrocznej, kreskówkowej oprawie.

Reżyser Dan Trachtenberg oraz scenarzysta Micho Robert Rutare zadbali o to, by wszystkie części połączył charakterystyczny dla Predatora klimat. W efekcie film zapowiada się na pozycję, która wyróżni się na tle kinowych adaptacji. Pozwala na kompromis pomiędzy przerysowaną przemocą a hołdem dla klasycznych motywów gore.

Choć data premiery przypada na 6 czerwca 2025, warto już teraz zapisać tę datę w kalendarzu. Predator: Killer of Killers udostępniony zostanie na Disney+ w większości regionów oraz na Hulu w USA bez dodatkowych opłat. To doskonała okazja, by obejrzeć jedną z najbardziej brutalnych animacji tego roku i zobaczyć, jak wygląda polowanie na przestrzeni wieków.

Źródło: YouTube