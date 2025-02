PlayStation i nowa, niższa cena za sprzęt | Newsy - PlanetaGracza

Coś takiego nie zdarza się często. Sony zazwyczaj woli podnosić ceny swojego sprzętu, albo „podnosić je” w sztuczny sposób, wydając kolejne, ulepszone iteracje swojego hardware’u w szalenie wysokich cenach. Jeśli kiedykolwiek marzyliście o posiadaniu gogli PS VR2, macie teraz najlepszą okazję, aby faktycznie zainteresować się ich nabyciem.

PlayStation VR2 w nowej, niższej cenie

Na blogu PlayStation pojawił się wpis, w którym korporacja oficjalnie ogłasza nową, niższą cenę gogli PS VR2. Okazuje się, że teraz zainteresowani potencjalnym nabyciem sprzętu gracze zapłacą 150 euro mniej, czyli 449,99 euro. Co ciekawe, zestaw z grą Horizon: Call of the Mountain – bodaj nadal najlepszą grą na PS VR2 – kosztuje dokładnie tyle samo, 449,99 euro. To chyba oczywiste, co lepiej będzie wybrać. Nie znamy jeszcze nowych, polskich cen, ale zapewne będą oscylowały wokół 1850 – 1900 złotych. Wiem, że dało się kupić sprzęt w podobnej cenie za pomocą promocji, ale teraz obniżki będą dotyczyły docelowej, niższej ceny, więc będzie taniej.

Dla tych z Was, którzy czekali na możliwość wskoczenia do PlayStation VR2 i doświadczenia tego, co ma do zaoferowania innowacyjny system wirtualnej rzeczywistości tej generacji, z przyjemnością dzielimy się wspaniałymi wiadomościami! Od marca obniżamy rekomendowaną cenę detaliczną (RRP) PS VR2. – ogłasza PlayStation

Sprzęt działa również z PC, choć trzeba do tego dokupić specjalny adapter (rozwijana jest również technologia pozwalająca na grę bez kontrolerów). Nadal jednak jest spory problem z brakiem gier i wsparcia PlayStation. Jasne, kilka hitów dostaliśmy, jak choćby Metro Awakening, wspomnianego Horizona czy Alien: Rogue Incursion, ale to nadal za mało. Wyraźnie hardware się nie sprzedaje, a Sony stara się zachęcić graczy i opróżnić zalegające magazyny.

Źródło: PlayStation Blog