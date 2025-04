Za darmo z okazji premiery 2. sezonu The Last of Us. Mamy kody na prezenty dla graczy PlayStation

Z okazji premiery drugiego sezonu serialu The Last of Us na Max, Sony przygotowało dla graczy miłą niespodziankę – trzy darmowe awatary inspirowane światem gry. Oferta dostępna jest dla użytkowników konsol PS5, PS4, PS3 oraz PS Vita i obowiązuje do 30 maja 2025 roku. Aby je odebrać, wystarczy zalogować się na swoje konto PlayStation Network i zrealizować specjalny kod.​

Kod do otrzymania paczki 3 awatarów The Last of Us – QMFT-9RGA-PBJE

Awatary przedstawiają charakterystyczne postacie i motywy z uniwersum The Last of Us, pozwalając graczom na personalizację swojego profilu w klimacie postapokaliptycznym. Szkoda, że są brzydkie. Nie, nie żartuję – są po prostu okropne. Zobaczcie zresztą poniżej. Ale za darmo, więc i tak wezmę.

Proces odbioru awatarów jest prosty: po zalogowaniu się na konto PSN (np. na PS Store w przeglądarce), należy przejść do sekcji „Zrealizuj kod” i wpisać udostępniony przez Sony kod promocyjny. Po jego zatwierdzeniu, awatary automatycznie pojawią się w bibliotece użytkownika i będą gotowe do użycia.​

Jeśli natomiast wyświetli Wam się komunikat, że kod nie jest ważny lub nie możecie go aktywować, zapewne te same awatary już macie. Sony rozdawało te szkaradzieństwa za pomocą innego kodu rok temu, przy okazji obchodów 30-lecia marki The Last of Us.

Źródło: Pepper