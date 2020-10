PlayStation 5 i menu w akcji. 5 najważniejszych elementów

Sony przedstawiło szczegóły interfejsu PS5. Różnica pomiędzy menu z PlayStation 4 jest ogromna.

Najważniejszymi elementami menu w nadchodzącym PlayStation 5 to: Control Center, Karty, Activities, Game Help oraz Explore. Niektóre z nich stanowią rozwinięcie dotychczas znanych opcji, ale nie obyło się bez całkowicie nowych funkcji.

1. Control Center to menu, które wyskakuje w trakcie naciśnięcia przycisku PS na padzie. Gracz widzi wtedy szczegóły gry, kto jest online, a także stan baterii kontrolera. To akurat nic nowego, ale ciekawy jest jeden element. Otóż jeśli znajomy gracza akurat gra w tę samą grę co my, za pomocą jednego kliknięcia, możemy do niego dołączyć.

2. Karty – przedstawiają najnowsze informacje o grach, które obserwuje użytkownik: materiały wideo, wpisy, osiągnięcia i wiele innych.

3. Activities stanowi całkiem nową i interesującą funkcję. Otóż dzięki niej można sprawdzić postęp w grze, nawet na danym poziomie lub konkretnym elemencie gry. Gracz może sprawdzić, ile zostało mu czasu do ukończenia danej produkcji, czy levelu, a nawet jakie cele i wyzwania przed nim stoją. Po wybraniu takiego celu, zostajemy od razu przeniesieni do danego fragmentu gry. Nie wiadomo jednak, na ile funkcja ta będzie działać w każdej produkcji.

4. Game Help – spodoba się każdemu, kto będzie potrzebował szybkiej pomocy w danym fragmencie rozgrywki. Jeśli nie będziesz mógł przejść danego poziomu, zobaczysz filmik instruktażowy, jak tego dokonać.

5. Explore to z kolei coś na wzór informatora Sony – najnowsze wiadomości o obserwowanych grach, czy też materiały od innych graczy.

