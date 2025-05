“Polskie Resident Evil” sprawdzicie za darmo. Retro-horror od weteranów z CDPR i Techlandu

Demo nowego horroru od twórców Wiedźmina i Dying Light już dostępne. Phase Zero to retro-survival horror pełną gębą. Wersję próbną można już sprawdzić za darmo na Steamie.

Jeśli wychowaliście się na pierwszych Residentach, to Phase Zero powinno od razu zwrócić waszą uwagę. To nowy survival horror w stylu klasyków z epoki PS1, za który odpowiadają byli twórcy CD Projekt RED i Techlandu. Co ważne – demo gry jest już dostępne do pobrania za darmo na Steamie, więc możecie sami sprawdzić, czy duch klasyki ma się dobrze.

Powrót do mrocznych korzeni horroru w Phase Zero

Phase Zero przenosi gracza do roku 1979 do niewielkiego, pogrążonego w śnieżycy miasta Flint Peak, gdzie w tajemniczych okolicznościach milknie komunikacja z wojskową placówką badawczą. Naszym zadaniem jest oczywiście sprawdzić, co się stało. Klasycznie, nie będzie to przyjemna wizyta. Autorzy obiecują mroźny klimat izolacji, nieliniową eksplorację i limitowane zasoby, co brzmi jak powrót do najlepszych czasów gatunku.

Nieprzypadkowo gra wygląda jak coś, co mogło się ukazać na pierwsze PlayStation. Twórcy świadomie postawili na niską rozdzielczość, oldschoolową pikselozę i sztywną kamerę. To zabieg estetyczny, który z jednej strony wywołuje nostalgię, a z drugiej dobrze ukrywa ograniczenia budżetowe. Jednak za nostalgiczną fasadą kryją się całkiem ambitne założenia – oprócz eksploracji i zagadek będą tu także walki i zarządzanie ekwipunkiem. Czyli wszystko to, czego klasyczny fan horroru oczekuje.

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie zadebiutuje pełna wersja Phase Zero, ale samo demo daje nadzieję na ciekawy powrót do formuły zapomnianej przez wielkie studia. Jeśli lubicie powolny klimat grozy, eksplorację i ciasne korytarze z niespodziankami za rogiem – warto rzucić okiem.

Źródło: Steam