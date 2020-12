Parodia Eminema. Stan nie doczekał się PS5 na święta

Zabawny teledysk pokazuje braki w ilości konsol PS5 na rynku. Parodia Eminema udała się znakomicie.

Oryginalny utwór amerykańskiego rapera zatytułowany Stan, posłużył do stworzenia zabawnego materiału video. Pete Davidson wcielający się w Stana, pisze list do świętego Mikołaja (Jasona Batemana) w sprawie świątecznego prezentu. Mężczyzna pragnie otrzymać na gwiazdkę konsolę PlayStation 5. Niestety na wskutek niefortunnego zbiegu okoliczności, upominek nie trafia we właściwe ręce. Za parodię piosenki Eminema odpowiada grupa STL, znana z szyderczych i zabawnych filmików.

Problem dostrzeżony w teledysku odzwierciedla kłopoty osób, którym nie udało się nabyć wymarzonego sprzętu. Wczoraj pisaliśmy o handlarzach z CrepChiefNotify, którzy rzekomo weszli w posiadanie 2 tysięcy konsol PS5, by sprzedać je za dwukrotnie wyższą cenę.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.