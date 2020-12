Overwatch za darmo do końca roku. Blizzard pozwala sprawdzić grę

Overwatch przechodzi na model free-to-play do końca roku. Chętni gracze mogą nabyć grę z ogromną zniżką po przetestowaniu produkcji.

Końcówka roku przynosi ze sobą sporo promocji. Epic Games rozdaje gry, na Steam trwa wielka wyprzedaż, a do świętowania postanowił dołączyć się Blizzard.

Overwatch od teraz do 4 stycznia na PC i 9 stycznia na PS4 i Xbox One będzie dostępne zupełnie za darmo. Gracze otrzymają dostęp do całej zawartości gry, w tym trwającego aktualnie bożonarodzeniowego eventu.

Warto wspomnieć, że cały postęp jaki zdobędziecie w trakcie darmowego okresu zostanie przeniesiony, jeśli zdecydujecie się na zakup gry. Jest to więc idealna okazja, aby zapoznać się ze strzelanką Blizzarda i ewentualnie ją kupić.

A nad kupnem warto się zastanowić, bo Overwatch jest aktualnie naprawdę nieźle przecenione. Standardowe wydanie gry na PC kosztuje aktualnie niecałe 15 euro, czyli około 65 złotych. Cena wersji konsolowych zależy od wybranej platformy i wersji gry.

To najprawdopodobniej najlepsza promocja na OV z oficjalnego sklepu Blizzard w historii. Jeśli nie jesteście pewni, czy gra przypadnie wam do gustu, to macie dwa tygodnie na jej przetestowanie i podjęcie decyzji.

Niestety, powyższa promocja dotyczy tylko wersji na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Posiadacze Nintendo Switch nie będą mieli możliwości przetestowania gry za darmo, ani kupienia jej po obniżonej cenie.

