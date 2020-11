Nowy Mass Effect na grafikach koncepcyjnych. Co zobaczymy w grze?

Nowy Mass Effect otrzymał pierwsze grafiki koncepcyjne, które przy okazji pojawiły się w sieci. Gracze spekulują, jakie lokacje odwiedzimy w grze.

Choć seria Mass Effect nie jest już tak głośna jak jeszcze kilka lat temu, to bynajmniej nie umarła. Electronic Arts niedawno oficjalnie potwierdziło Mass Effect Legendary Edition, a w sieci już mówi się o nowym, pełnoprawnym tytule w uniwersum.

Wiemy, że gra z pewnością już powstaje i tworzy ją nie kto inny jak słynne BioWare. Co więcej, do sieci wyciekły zdjęcia z artbooka BioWare: Stories and Secrets. Grafiki koncepcyjne pokazują kilka lokacji z nowej odsłony serii.

Rzeczone obrazki są źródłem paru istotnych informacji. Drugia z nich pokazuje budynki rasy Remnant, którą mogliśmy napotkać w Mass Effect Andromeda. Nowa część serii może więc być bezpośrednią kontynuacją Andromedy.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na ostatnią z grafik prezentującą Przekaźnik Masy. Wprowadzenie go do gry pozwoliłoby na pojawienie się w nowej odsłonie cyklu postaci z trylogii Sheparda, co zdecydowanie spodobałoby się fanom.

O nowym Mass Effect wiemy tylko tyle, że powstaje i pracuje nad nim BioWare. Za jakiś czas powinniśmy otrzymać więcej informacji o grze i kto wie, może piąta odsłona serii wypadnie nieco lepiej niż średniawa Andromeda.

Choć nienumerowana „czwórka” miała swoich miłośników, to wyraźnie odbiegała jakością od oryginalnej trylogii i wpakowała BioWare w kłopoty, które tylko pogłębiła katastrofa, jaką było kiepskie Anthem.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.