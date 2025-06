Uwielbiana ekranizacja kultowej gry. Nowy film już na Netflix

Netflix właśnie ponownie udostępnił animację Super Mario Bros. Film, która kilka miesięcy temu zniknęła z platformy po zakończeniu okresu licencyjnego. Tym razem powrót zbiega się z początkiem wakacji, więc fani Mario i animacji ogólnie mają świetny powód, żeby ponownie wcisnąć odtwarzanie. Zwłaszcza że to jedna z tych produkcji, które bez problemu można oglądać z całą rodziną.

Film, który pokochały dzieciaki i gracze już na Netflix

Super Mario Bros. Film to adaptacja dobrze znanego świata Nintendo, którą wzięło na warsztat studio Illumination, twórcy Minionków i Singa. W 2023 roku obraz zadebiutował w kinach i bardzo szybko zgarnął uznanie fanów, a także całkiem niezłą kasę. Co prawda dziennikarze filmowi byli raczej umiarkowani w swoich ocenach (średnia na poziomie 59%), ale publiczność… no cóż, ta była zachwycona.

Na Rotten Tomatoes animacja ma aż 95% pozytywnych ocen od widzów. Nic dziwnego, bo film od początku do końca wypełniony jest pozytywną energią, efektowną animacją i masą smaczków, które doceni każdy fan Nintendo. Fabuła nie należy do najbardziej ambitnych, ale przecież nie o to tu chodzi.

Ważniejsze jest to, że po prostu dobrze się to ogląda, czy masz 8 lat, czy 38. Twórcy nie bali się zagrać nostalgią i wrzucili mnóstwo odniesień do gier z różnych generacji. Nie jest to więc sytuacja rodem z Minecrafta (choć ten film również niedawno zadebiutował na polskim streamingu bez dodatkowych opłat).

Wakacje właśnie się zaczynają, a jeśli szukacie lekkiej, zabawnej i dobrze zrealizowanej animacji na wieczór, Super Mario Bros. Film ponownie dostępny na Netflix to naprawdę dobry wybór. A jeśli już go widzieliście, to… czas na obejrzenie drugi raz. Zresztą, kto powiedział, że raz wystarczy?

Źródło: Netflix