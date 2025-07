Gracze wybrali najlepszą grę na PS5 w czerwcu 2025 roku. Zaskoczenia nie będzie

Najlepsza gra na PS5 w czerwcu 2025 roku to… tak, zgadliście. No chyba zgadliście, bo to przecież żadne zaskoczenie. Pomyśleliście “Death Stranding 2”, prawda?

Społeczność PlayStation nie miała wątpliwości. Czerwiec należał do Kojimy i jego dziwacznej, pięknej i niepokojącej wizji przyszłości.

Najlepsza gra na PS5 w czerwcu 2025

Znamy już zwycięzcę głosowania Players’ Choice za czerwiec 2025. Gracze zadecydowali, że najlepszą nową grą miesiąca zostało Death Stranding 2: On the Beach. Produkcja Kojima Productions pokonała konkurentów, takich jak FBC: Firebreak czy Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic. Czyli w sumie żadnych.

Jak podkreśla samo Sony, w czerwcu gracze musieli zmierzyć się z nadnaturalnymi zagrożeniami i próbami połączenia rozbitego świata. W tym kontekście wybór sequela Death Stranding nie dziwi. To gra, która od początku opiera się właśnie na łączeniu. Zarówno ludzi, jak i graczy.

Warto przypomnieć, że głosowanie Players’ Choice odbywa się na koniec każdego miesiąca. Użytkownicy PlayStation mogą wtedy zagłosować na najlepszy ich zdaniem nowy tytuł z minionych tygodni. Nie biorą w nim udziału reedycje, ale już pełnoprawne remake’i jak najbardziej.

Co ciekawe, Sony nie narzuca graczom żadnych kryteriów. Można więc kierować się fabułą, gameplayem, grafiką albo po prostu emocjami. W czerwcu emocje zdecydowanie wygrały, a Death Stranding 2 ponownie okazało się jednym z tych tytułów, które dzielą, ale i przyciągają. Zresztą, to samo pisałem w naszej recenzji, do której serdecznie zapraszam.

Źródło: PlayStation Blog