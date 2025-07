Najbardziej oczekiwane gry drugiej połowy 2025 roku. Te tytuły trzeba mieć na radarze

Jedna połowa roku za nami, więc została druga. Jeśli myśleliście, że do tej pory było nieźle, to ciekawe, co powiecie na to. Wybraliśmy najbardziej oczekiwane gry 2025 roku, aż do jego samego końca. Choć nie wszystkie mają oficjalne daty premier i niektóre być może zostaną przesunięte (znowu…), i tak jest na co czekać.

Słyszałem z kilku miejsc, że jak na razie 2025 rok jest wyjątkowo skąpy. Sam jednak nie do końca wiem, skąd takie opinie się biorą. Zgaduję, że spora część graczy jest zawiedziona oczywistą obsuwą GTA VI. Niemniej dostaliśmy mnóstwo tytułów zasługujących na miano nawet nie tylko gry tego roku, ile gry ostatnich kilku lat (Death Stranding 2, Clair Obscur: Expedition 33, można byłoby wymienić jeszcze parę). Pokazaliśmy przecież, że na PC wyszło co najmniej 6 wyjątkowo udanych gier. Zresztą, na PlayStation 5 jest bardzo podobna sytuacja.

No ale to już za nami. Teraz warto patrzeć w przyszłość i to z podniesioną głową. Nawet jeśli nie możecie doczekać się potencjalnej gry dekady (raz jeszcze Grand Theft Auto VI), to nie znaczy, że nie macie co robić w drugiej połowie bieżącego roku. Zostało co najmniej 10 tytułów, w które zagrać będzie trzeba. I być może nie wszystkie się udadzą równie mocno, nie sposób odmówić im zainteresowania graczy jeszcze przed ich debiutami. Zapewne podobnych pozycji znalazłoby się więcej, ale niech będzie, że ta dziesiątka to takie “top of the top” oczekiwań.

Najbardziej oczekiwane gry 2025 roku (druga połowa):

Mafia: The Old Country (PS5, Xbox Series X/S, PC) – 8 sierpnia

(PS5, Xbox Series X/S, PC) – 8 sierpnia Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (PS5, Xbox Series X/S, PC) – 28 sierpnia

(PS5, Xbox Series X/S, PC) – 28 sierpnia Borderlands 4 (PS5, Xbox Series X/S, PC) – 12 września

(PS5, Xbox Series X/S, PC) – 12 września Silent Hill f (PS5, PC) – 25 września

(PS5, PC) – 25 września Ghost of Yotei (PS5) – 2 października

(PS5) – 2 października Little Nightmares 3 (PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch 2, Switch, PC) – 10 października

(PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch 2, Switch, PC) – 10 października The Outer Worlds 2 (PS5, Xbox Series X/S, PC) – 29 października

(PS5, Xbox Series X/S, PC) – 29 października Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (PS5, Xbox Series X/S, PC) – październik

(PS5, Xbox Series X/S, PC) – październik Metroid Prime 4: Beyond (Nintendo Switch, Nintendo Switch 2) – grudzień

(Nintendo Switch, Nintendo Switch 2) – grudzień Call of Duty: Black Ops 7 (PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC) – 2025

Mafia: The Old Country (PS5, Xbox Series X/S, PC) – 8 sierpnia

Najbliższa premiera spośród wszystkich na liście to kolejna odsłona cyklu Mafia. Z jednej strony wiemy, czego możemy się spodziewać. Twórcy obiecali porzucić ideę “klona GTA” z “trójki”, wracając do korzeni. I fajnie, choć nie zabrakło kontrowersji jeszcze przed debiutem. Być może tytuł ten nie dorówna pierwszej – na zawsze wspaniałej – części, ale materiały obiecują co najmniej solidnego reprezentanta gatunku gier akcji stawiających na fabułę.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (PS5, Xbox Series X/S, PC) – 28 sierpnia

Hideo Kojima powraca… niebezpośrednio. Jasne, w tym roku dostaliśmy jego Death Stranding 2: On the Beach, ale Konami dysponuje przecież prawami do najbardziej rozpoznawalnej marki projektanta z Japonii. I choć sam Kojima nie maczał palców w remake’u, całość opiera się na grze jego pomysłu. I wszystko zapowiada co najmniej tyle, że dostaniemy coś bardzo wiernego oryginałowi. Cykl ten ma tylu fanów, że to jedna z najważniejszych premier tego roku dla sporej liczby graczy.

Borderlands 4 (PS5, Xbox Series X/S, PC) – 12 września

Tytuł, co do którego sam mam ambiwalentne odczucia. Jasne, uwielbiam markę Borderlands, ale mocno mi się przejadła. Głównie z powodu trzech identycznych części i pomysłowych, lecz skąpych w nowości spin-offów. Czy “czwórka” w końcu dostarczy nam nowych wrażeń? Jeśli mam być szczery, to… nie wydaje mi się. Ale to chyba nic złego, w końcu, jak przyznał prezes Gearbox, “fani i tak kupią”. Nawet jeśli oznaczałoby to powrót do tych samych mechanik w bardzo podobnej otoczce. Niejako w tym właśnie drzemie magia całej serii Borderlands.

Silent Hill f (PS5, PC) – 25 września

Moje osobiste oczko w głowie to również jedna z największych premier całego roku. Z jednej strony należy do nadal niszowego gatunku survival horrorów, a z drugiej mówimy o pierwszej nowej odsłonie tak kultowej marki od 13 lat! Silent Hill 2 od Bloobera to przecież remake (wyśmienity, ale jednak), więc w Silent Hill f pokładane są wszystkie nadzieje. Duże zmiany, w tym podróż do Japonii i nowe studio z doświadczonymi twórcami (jak m.in. twórca Higurashi When They Cry) zapowiadają być może ryzykowny, ale ambitny powrót.

Ghost of Yotei (PS5) – 2 października

Jestem pewien, że dla wielu posiadaczy PlayStation 5 to wielka nadzieja tej konsoli, która w tej generacji nie doczekała się aż tylu hitów na wyłączność. Ba, sam liczę na to, że się uda, w końcu Ghost of Tsushima to absolutny majstersztyk, wspaniała przygoda, o której fani takich klimatów marzyli. I choć “dwójka” z jednej strony tylko rozwijać będzie te pomysły (raczej nie spodziewałbym się rewolucji), to nic w tym złego – obyśmy tylko dostali pożądaną od tak dawna jakość.

