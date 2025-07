“Wygląda jak gra z 2013 roku”. Gracze nie zostawiają suchej nitki na Mafia: The Old Country

Nowe Mafia: The Old Country z najnowszym pokazem rozgrywki. Nie wszyscy są zadowoleni. Fani kręcą nosami: „wygląda jak gra z 2013 roku”.

Miało być wielkie odrodzenie serii, ale po pokazie nowego materiału z Mafia: The Old Country entuzjazm nieco przygasł. Fani spodziewali się czegoś więcej niż do bólu generycznej trzecioosobowej strzelanki.

Mafia: The Old Country nie zachwyca

Pokazany właśnie 13-minutowy gameplay wzbudził mieszane reakcje. Choć część widzów porównała grę do Uncharted, wielu graczy na subreddicie Mafii przyznaje wprost, że nie zamierza już zamawiać tytułu. Narzekają na przestarzały styl rozgrywki, przeciętną oprawę graficzną i brak jakiegokolwiek elementu, który wyróżniałby nową odsłonę na tle konkurencji.

Najczęściej powtarzane zarzuty? Gra wygląda jak Mafia 3, czyli produkcja sprzed prawie dziesięciu lat, a momentami przypomina wręcz tytuły z 2013 roku. Niektórzy wskazują też na zauważalny downgrade w porównaniu do trailera. Boli to tym bardziej, że gra powstaje na silniku Unreal Engine 5, więc oczekiwania były spore.

Jednocześnie warto zaznaczyć, że nowa Mafia będzie bardziej liniowa niż szczególnie ciesząca się złą prasą “trójka”. Twórcy rezygnują z rozległego otwartego świata na rzecz bardziej zwartej struktury. Cena również ma być niższa, bo zamiast standardowych 70 dolarów, gra będzie kosztować 50.

Premiera planowana jest na sierpień i choć nie zapowiada się na wielki hit, to niektórzy gracze mogą docenić bardziej klasyczne podejście. Zwłaszcza jeśli liczą przede wszystkim na solidną fabułę w klimacie mafijnym.

