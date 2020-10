Na horyzoncie nowa wersja serialu Rodzina Adamsów, w reżyserii Tima Burtona

Rodzina Adamsów znów na ekranach! Upiorna familia wraca do gry.

Bazując na informacjach udostępnionych przez serwis Deadline, za nowy projekt traktujących o koszmarnej rodzince, ma odpowiadać Tim Burton.

Wydaje się on być znakomitym wyborem, mając na względzie produkcje przy których pracował. Odpowiada on bowiem za reżyserie Edwarda Nożycorękiego czy Gnijącej panny młodej, a także kultowego Soku z żuka. Komedie utrzymane w mrocznej stylistyce są jego specjalnością. Za scenariusz mają odpowiadać Alfred Gough i Milles Millar.

Serial Rodzina Adamsów ma rozgrywać się we współczesnych realiach. Chociaż o prawo do emisji rywalizuje ze sobą wiele firm, to plotki głoszą, że to Netflix ma największe szanse na zwycięstwo. Nie została niestety ogłoszona data premiery.

Rodzina Adamsów to rodzina złożona z fikcyjnych i ekscentrycznych osobliwości. Chociaż jej członkowie lubują się w torturowaniu i sadystycznych praktykach, dni spędzając w mrocznym domostwie, to nie sposób ich nie polubić. Pierwsze komiksy z ich udziałem ukazywały się jeszcze w latach 30 ubiegło wieku.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.