Mody do Cyberpunk 2077 już powstają. Gracze wprowadzają ulepszenia

Nie musieliśmy długo czekać na mody do Cyberpunk 2077. Gracze wzięli się za ulepszanie hitu od CD PROJEKT RED i wypuścili pierwsze, pomniejsze modyfikacje.

Twórcy modyfikacji do Wiedźmina 3 chwilkę temu zapowiedzieli, że pracują nad stosownymi narzędziami do modyfikowania Cyberpunk 2077. Na pierwsze mody nie musieliśmy zbyt długo czekać, a pierwsze, pomniejsze udoskonalenia pojawiają się już w sieci.

Oczywiście nie są to duże ulepszenia czy paczki treści. Na część z nich będziemy musieli jeszcze dłuższą chwilę poczekać, ale nadal są to modyfikacja zdecydowanie warte uwagi. Poszczególne projekty najłatwiej znaleźć na stronie Nexus Mods.

Szczególnie warto tutaj wyróżnić proste modyfikacje plików, które znacznie wpływają na płynność gry. Niektórzy użytkownicy notują skok płynności na poziomie nawet 15 klatek na sekundę.

Co więcej, niektórzy pokusili się o dodanie dedykowanych klawiszy do funkcji, które nie zostały uwzględnione przez CD PROJEKT RED w ustawieniach gry, a są chcąc nie chcąc przydatne dla niektórych graczy.

Do tego dochodzą pomniejsze ciekawostki jak zmiany w interfejsie użytkownika, stworzone wcześniej wyglądy postaci i narzędzia do modyfikacji zapisów gry. Jest więc w czym wybierać, a w najbliższych tygodniach zapewne pojawią się jeszcze bardziej zaawansowane projekty.

Dopóki CD PROJEKT RED nie naprawią wszystkich błędów, gracze mogą pomagać sobie nawzajem w rozwiązywaniu problemów przy pomocy modów. Niby nie rozwiąże to wszystkich problemów gry, ale zawsze jest to jakaś opcja, jeśli jakieś niedoróbki są dla Was szczególnie frustrujące.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.