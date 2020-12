Mody do Cyberpunk 2077 są na wyciągnięcie ręki. Gracze przygotowują narzędzia

Mody do Cyberpunk 2077 mogą powstać dużo szybciej, niż się nam wydaje. Fani przygotowują już narzędzia pozwalające na tworzenie modyfikacji.

Mody do gier to już nie tylko ciekawostki, ale często rosnę one do rozmiarów pełnoprawnych rozszerzeń. Każda duża gra wideo prędzej czy później wzbogaca się o bardziej lub mniej zaawansowane modyfikacje, co zapewnia niektórym produkcjom zainteresowanie nawet kilka lat po premierze.

Sztandarowym przykładem są tutaj takie gry jak The Elder Scrolls V: Skyrim i Grand Theft Auto: San Andres, które choć mają już sporo lat na karku, to stale słyszymy o nich za sprawą dziwnych lub szalenie rozbudowanych modów.

Podobnie sprawa wygląda w przypadku Wiedźmina 3, który również może pochwalić się paroma bardzo dobrymi modyfikacjami. Część z nich powstała przy pomocy narzędzi WolvenKit, które cieszyły się sporą popularnością wśród moderów.

Twórcy rzeczonych narzędzi ogłosili, że zamierzają wprowadzić je do Cyberpunk 2077 tak szybko, jak tylko to będzie możliwe. Oznacza to, że scena moderska w CP 2077 najprawdopodobniej rozpędzi się niedługo po premierze.

Jeśli liczycie na to, że do gry trafi Płotka z Wiedźmina lub inwentarz Geralta, to możliwe, że nie będziecie musieli na nie długo czekać. Cyberpunk to gra z ogromnym potencjałem na implementację rozmaitych modyfikacji i nic dziwnego, że twórcy fanowskich rozszerzeń chcą jak najszybciej rozpocząć pracę.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.