Minecraft – poradnik. Jak zbudować dom i zrobić własną mapę?

Minecraft to gra, w której wręcz potrzeba posiadać własne schronienie. Jak w takim razie zapewnić sobie wszystkie potrzebne elementy w bazie?

Uwaga, tekst został oparty o wersję Java Edition 1.17.1. Mimo to, praktycznie cała treść powinna pokrywać się z gameplay’em znanym z Bedrock Edition, czyli wydania stworzonego na PC, konsolach i urządzeniach mobilnych.

Większość graczy Minecrafta zaraz po stworzeniu nowego świata od razu idzie szukać odpowiedniego miejsca na budowę swojego domu. Często zaczyna się od pomysłu na bazę, a czasem to właśnie odnaleziona lokacja od razu nasuwa nowy koncept do zbudowania. Przed rozpoczęciem prac należy jednak brać pod uwagę, co takiego musi się znaleźć w schronieniu, żeby było w pełni funkcjonalne.

Najlepiej jest oczywiście zacząć od podstaw, które w odpowiedniej kolejności pozwolą na najbardziej efektywne prowadzenie rozgrywki. Od czego najlepiej w takim razie zacząć?

Mała, tymczasowa kanciapa to dobry start w Minecraft

Jednym z najbardziej optymalnych sposobów na rozpoczęcie nowej przygody jest zbudowanie małej chatki lub wkopanie się w górze. Powstałe miejsce ma być czymś w rodzaju tymczasowego składziku, do którego można wrócić po zbieraniu surowców na zbudowanie prawdziwego domu w grze. Musi się tam jednak znaleźć kilka kluczowych elementów, takich jak stół do wytwarzania, łóżko, piec i przynajmniej ze dwie lub trzy podwójne skrzynie. Poniżej znajdziecie receptury wytwarzania tych przedmiotów:

Stół do wytwarzania

Łóżko

Skrzynia

Piec

Po stworzeniu wymienionych bloków rekomenduję rozpoczęcie gromadzenia surowców wszelkiej maści – od drewna, przez kamień, po rudy. Odpowiedni duży zasób pozwoli bezproblemowo rozpocząć budowę domu, choć liczcie się z tym, że nie zawsze da się przewidzieć, ile dokładnie potrzeba budulca. Mimo to, lepiej mieć coś chociaż na początek budowy i później ewentualnie wyruszać na dozbieranie zasobów.

Co takiego powinien posiadać dom w Minecraft?

Przed przystąpieniem do stawiania pierwszych bloków wchodzących w skład nowej bazy trzeba liczyć się z liczbą pomieszczeń, które są wymagane, aby wygodnie się mieszkało. Nie mam na myśli pokoi, które typowo mają za cel imitować prawdziwy apartament. Kuchnia czy łazienka to sympatyczne dodatki do całości, ale nie są czymś koniecznym. Na pewno się jednak przyda sypialnia, magazyn, przepalarnia, pracownia alchemiczna i kącik do zaklinania przedmiotów. Jest to wręcz wymagana podstawa, bez której o wiele ciężej gra się w Minecrafta.

Sypialnia

Możliwość przespania nocy pozwala uniknąć wielu niechcianych walk z wrogo nastawionymi potworami. To także jedyny sposób na zmianę pory dnia (nie wliczając w to komend) oraz przeniesienie punktu odrodzenia. Dobrze jest mieć ustawiony respawn właśnie na swoją bazę, aby po każdej śmierci móc szybko zebrać podstawowy ekwipunek i wrócić się na miejsce ostatniego zgonu w celu zebrania pozostawionych po sobie przedmiotów.

W związku z powyższym sypialnia jest czymś wymaganym, ale na szczęście nie potrzeba do niej sporo. Tak naprawdę może tworzyć ją pojedyncze łóżko. Jest to jednak forma pomieszczenia, którą łatwo przyozdobić jakąś dodatkową skrzynką, roślinami w doniczkach czy też lampą.

Warto trzymać tutaj kota, bo te mają wyjątkową mechanikę związaną ze spaniem na łóżku swojego właściciela. Przed pójściem spać naciśnijcie PPM na swojego kompana, aby ten był ustawiony w tryb podążania za Wami. Gdy pójdziecie spać, położy się obok, a o świcie może w ramach podzięki obdarować przedmiotem. Choć łupy w większości nie należą do wyjątkowo cennych, przydać się może królicza łapka, która jest wykorzystywana do stworzenia mikstury skoku.

Magazyn

Sercem każdego domku w Minecrafcie jest magazyn. W tej części nie tylko ma się zwykle dostęp do sporej liczby skrzyń, ale także do wszelkich stołów używanych do przetwarzania przedmiotów. Nie ma większego sensu rozdzielać skrzynie i „przetwarzarki” na osobne pokoje, ponieważ te sekcje są ze sobą ściśle powiązane.

Polecam każdemu zacząć budowę magazynu od rozpisania sobie kategorii przedmiotów, które chcecie mieć w swoich skrzyniach. Tak prezentuje się spis, z którego sam korzystam:

przedmioty z mobów agresywnych przedmioty z mobów nieagresywnych sadzonki wyrośnięte rośliny jedzenie czerwony kamień i elementy mechanizmów lazuryt sztabki żelaza węgiel sztabki złota sztabki miedzi diamenty/sztabki netherytu narzędzia zbroje siodła/zbroje dla koni przedmioty związane z transportem (tory, wagoniki, łódki itd.) barwniki pokolorowana wełna szkło drewno deski przedmioty dekoracyjne wykonane z drewna przedmioty dekoracyjne z pozostałych materiałów bloki betonu przedmioty stworzone do wytwarzania/skrzynie bloki możliwe do wykopania w Netherze bloki sypkie (żwir, piasek itd.) cegły (z najróżniejszych materiałów) andezyt granit dioryt ziemia (minimum 3 podwójne skrzynie) bruk (minimum 3 podwójne skrzynie) kamień płyty muzyczne pozostałe surowce pozostałe przedmioty

Jak widać, jest tego naprawdę sporo, a dałoby radę część z powyższych grup podzielić jeszcze drobniej. Jest to raczej absolutne minimum, w które najlepiej zainwestować przy budowaniu magazynu. Porządek w skrzyniach to coś, co bardzo ułatwi dalszą rozgrywkę.

Pozostając w temacie ułatwień, polecam na każdej ze skrzyń zamontować tabliczkę z opisem lub ramkę z przedmiotem. Te pozwolą Wam zaznaczyć, jakiego typu zawartość ma się znaleźć wewnątrz. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby po jednej stronie podwójnej skrzyni była tabliczka, a po drugiej właśnie ramka. Jest jeszcze jeden sposób, który działa lepiej – nazwane w kowadle przedmioty w ramce na przedmioty wyświetlają swoją nazwę niczym inni gracze nad swoją głową. Skorzystajcie z którejś z tych propozycji w zależności od swoich preferencji.

Nieco mniej dowolną kwestią jest sprawa bloków potrzebnych do wytwarzania kolejnych itemów. Te są po prostu wymagane, by móc korzystać z każdej z dostępnych w Minecraft receptur. Tak prezentują się wszystkie, które trzeba postawić w magazynie:

stół do wytwarzania

kamień szlifierski

przecinarka

kowadło

stół kartograficzny

krosno

stół kowalski

skrzynia Endu

Kamień szlifierski

Przecinarka

Kowadło

Stół kartograficzny

Krosno

Stół kowalski

Skrzynia Endu

Przepalarnia

Części przedmiotów w Minecraft nie da się po prostu złożyć w stole do wytwarzania. Są też i takie, które wymagają obróbki cieplnej w piecu. Ten dzieli się odpowiednio na trzy rodzaje – standardowy, hutniczy i wędzarkę. Pierwszy można użyć do każdego przedmiotu, który poddaje się przepalaniu/wytapianiu/pieczeniu, jednakże jest najwolniejszy. To także jedyna metoda, by np. przerobić piasek na szkło.

Piec hutniczy został stworzony jedynie z myślą o rudach i znacznie przyspiesza przepalanie ich w sztabki. Choć piece hutnicze mają nieco bardziej wymagającą recepturę, lepiej zainwestować w kilka sztuk, bo często po powrocie z podziemnej wyprawy jest potrzeba szybko przerobić pozyskane zdobycze.

Piec hutniczy

Analogicznym sprzętem do pieca hutniczego jest wędzarka, która pozwala w o wiele krótszym czasie ugotować jedzenie. Również wymaga trochę bardziej wartościowych przedmiotów do jej stworzenia, aczkolwiek ta inwestycja też się opłaci. Z własnego doświadczenia jednak wiem, że nie jest to już aż taki must have w bazie, ponieważ Minecraft oferuje wiele rodzajów jedzenia niewymagających używania pieca do ich pozyskania.

Wędzarka

Wygoda przede wszystkim, dlatego polecam także zastosować się do schematu z poniższego screena. Przedstawiona konstrukcja to tak zwana automatyczna przepalarka, czyli urządzenie pozwalające na łatwe zarządzenia przepalaniem. Do skrzynki u góry wsadzacie przedmioty, które mają się przepalić, a do tej z boku wstawiacie paliwo (np. węgiel, deski i inne łatwopalne rzeczy). Ze skrzyni na samym dole odbieracie już przerobione dobra. Sprawnie i wygodnie, czyli tak jak wielu ludzi oczekuje.

Pracownia alchemiczna

Jedną z dziedzin Minecrafta jest alchemia, czyli możliwość wytwarzania mikstur. Te niezwykle przydają się przy walkach z bossami, a także na serwerach PvP. Nie da się stworzyć potionów bez statywu alchemicznego, butelek, wody i wielu składników. W przypadku tego pierwszego niekoniecznie należy udać się do Netheru, aby go pozyskać. Statyw alchemiczny można odnaleźć w wioskach w budynku przypominającym mały kościółek lub na bagnach w chatce wiedźmy.

Statyw alchemiczny

Odradzam korzystanie z kociołka z wodą. Używanie go to niepotrzebny masochizm, który wiąże się ze stałym nalewaniem do niego cieczy z wiaderka. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest postawienie gdzieś wody lub nawet schowanie jej w półbloku lub schodkach. Kliknięcie PPM pustą butelką na taki blok również ją napełni, o czym wielu Minecrafterów może nie wiedzieć. I tu polecam postawić ze dwie, a może i cztery podwójne skrzynie, a także wyposażyć się w pięć lub sześć statywów alchemicznych.

Kącik do zaklinania

Aby znacznie ułatwić sobie życie w najpopularniejszej grze studia Mojang, należy mieć stały dostęp do stołu do zaklinania. Ten należy już do dość drogich przedmiotów, jednakże znacznie ułatwi rozgrywkę. Poza tym specjalnym polem roboczym wymagane są jeszcze bloki biblioteczek w liczbie minimum 15 sztuk. Każdy z wymienionych klocków zwiększa zakres enchantów o 2 kolejne poziomy, więc jeśli interesują Was zaklęcia na najwyższy 30-sty poziom, należy obudować w odległości 1 kratki przerwy właśnie 15 sztukami klocków z teksturą książek.

Blok blibioteczki

Stół do zaklinania

Postawcie niedaleko kamień szlifierski, by pozbywać się niechcianych efektów z itemów. Obowiązkowo też dodajcie skrzynkę z lazurytem, który jest paliwem dla zabaw z czarami. Przyda się też druga na zaklęte bronie, zbroje, narzędzia i książki, ponieważ te zajmują zwykle dość sporo miejsca w ekwipunku.

Jak zrobić mapę w Minecraft?

Baza skończona, ale dobrze byłoby się nie zgubić w okolicy. W tym pomoże mapa, którą wykonacie z 8 sztuk papieru i jednego kompasu. Niestety, rozdzielczość wygenerowanego obrazu na mapie będzie bardzo mała. Aby ją zwiększyć dodajcie w stole kryptograficznym lub w stole do wytwarzania papier, co oddali widok rozrysowanej powierzchni. Proces ten można powtórzyć trzy razy.

Mapa

Powiększanie mapy

Alternatywny sposób na powiększanie mapy

I to by było na tyle. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, powinniście już wiedzieć wszystkie najważniejsze informacje na temat budowy domu w Minecraft. Polecam sprawdzić pozostałe poradniki o tej niesamowitej grze, które znacznie poszerzą Waszą wiedzę na jej temat. Wszystkie dotychczasowe teksty tego typu znajdziecie w tym miejscu.