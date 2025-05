Wielki kinowy hit nagle zadebiutował na Max. Skojarzy Wam się z nadchodzącą polską grą

Platforma Max właśnie wzbogaciła swoją bibliotekę o jeden z najciekawszych filmów science fiction ostatnich miesięcy. „Mickey 17”, wyreżyserowany przez Joon-ho Bonga, czyli twórcę oscarowego „Parasite”, od 21 maja dostępny jest dla wszystkich subskrybentów. To przede wszystkim futurystyczna opowieść z Robertem Pattinsonem w roli głównej.

Witajcie w przyszłości, gdzie śmierć to tylko formalność w Mickey 17

„Mickey 17” to ekranizacja powieści Edwarda Ashtona, opowiadająca o klonie wykorzystywanym do najniebezpieczniejszych misji na obcej planecie. Mickey ginie jednak raz za razem – każda jego wersja zostaje zastąpiona przez kolejną kopię z wgranymi wspomnieniami. Lecz gdy nowa wersja bohatera odkrywa, że poprzednia wciąż żyje… zaczyna się wyścig o to, kto jest prawdziwy.

To niepokojące, satyryczne sci-fi, które bawi się tematami tożsamości, postępu technologicznego i granic ludzkiej egzystencji. W głównej roli występuje Robert Pattinson, a partnerują mu m.in. Naomi Ackie, Steven Yeun i Toni Collette. Całość łączy atmosferę „Moon” Duncana Jonesa z krytycznym spojrzeniem na przyszłość rodem z „Snowpiercera”.

Ciekawostką dla graczy jest fakt, że Mickey 17 jest bliźniaczo podobne do nadciągającej polskiej gry The Alters. Projekty nie są ze sobą bezpośrednio związane, ale spokojnie mogłyby robić za osadzone w jednym uniwersum.

Film trafił do oferty Max niespełna dwa miesiące po premierze kinowej, co dla wielu widzów jest świetną okazją, by nadrobić ten nietypowy tytuł bez wychodzenia z domu. Joon-ho Bong ponownie udowadnia, że potrafi łączyć rozrywkę z inteligentnym komentarzem społecznym – i robi to w formie, która nie przypomina żadnej innej produkcji sci-fi z ostatnich lat.

Źródło: Max