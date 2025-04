Ambitnego FPS-a sprawdzicie za darmo na PC i konsolach. Zagrajcie, a możecie wygrać nawet 500 dolarów

Metal Eden to nowy dynamiczny FPS, którego możecie sprawdzać za darmo już teraz. Co więcej – możecie nawet wygrać całkiem pokaźną nagrodę główną.

Fani dynamicznych strzelanek FPP, mam dla Was świetną wiadomość! Nadciągający FPS od Reikon Games, wydawany przez firmę Deep Silver właśnie dostał darmowe demo. Jeśli ostrzycie sobie zęby na tę produkcję, to macie idealną okazję, by sprawdzić, co Was czeka. Demo jest już dostępne na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series S/X, więc niezależnie od Waszej platformy, możecie sprawdzać ten tytuł za darmo już teraz.

Sprawdź też: 17 gier za darmo na Steam. Najlepsze bezpłatne premiery z kwietnia 2025

Demo Metal Eden dostępne

Co więcej, twórcy nie ograniczają czasowo dostępu do dema. Jak sami napisali w komunikacie prasowym, pierwsze dwie misje tej futurystycznej strzelanki będzie można ogrywać „bez limitu czasowego”. To oznacza, że nawet po premierze pełnej wersji, która zaplanowana jest na 6 maja 2025 roku, wciąż będzie się dało grać. W ramach zmagań możecie bezpłatnie sprawdzić dwie pierwsze misje historii.

Wraz z demem, światło dzienne ujrzał zupełnie nowy trailer Metal Eden. Materiał wideo oddaje klimat gry, przywołując na myśl takie tytuły jak Titanfall za sprawą systemu poruszania się i futurystycznego arsenału. Wygląda na to, że czeka nas solidna dawka szybkiej akcji i widowiskowych starć, więc jeśli akurat to Wasza „para kaloszy”, warto sięgnąć i sprawdzić samemu.

Tym bardziej, że w zamian możecie wygrać nawet 1000 dolarów. Na stronie Speedrun.com ruszył właśnie konkurs, w którym do zgarnięcia jest pula nagród wynosząca aż 1000 dolarów. Wystarczy, że osiągniecie najlepszy czas ukończenia próbnej wersji. Wyzwanie potrwa siedem dni, a po tym czasie moderatorzy zweryfikują wyniki i rozdysponują nagrody – 500 dolców za pierwsze miejsce, 300 za drugie i 200 za trzecie.

Źródło: Wccftech