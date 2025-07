Mnóstwo zmian w Medal of Honor: Airbourne

Medal of Honor: Airborne to gra, która miała ogromny potencjał, ale od premiery w 2007 roku nigdy do końca nie spełniła oczekiwań. Teraz jednak dostaje drugą szansę i to nie dzięki EA, ale dzięki determinacji jednego fana. Po pięciu latach żmudnej pracy moder IDrinkLava opublikował wersję 2.0 swojego ambitnego projektu Redux. To coś znacznie więcej niż zwykła łatka. To gruntowna przebudowa całej gry, która wprowadza ponad 120 zmian i czyni z Airborne tytuł, który zasługuje na powrót na tapetę.

Redux 2.0 naprawia wszystko, co przeszkadzało w oryginale, od niskiego pola widzenia, przez niezręczne sterowanie postacią, aż po zbyt arcade’owy poziom trudności. Kampania zyskała nowy balans, który wymusza bardziej taktyczne podejście, a sama rozgrywka zbliża się teraz do realistycznych strzelanek, gdzie każda decyzja może kosztować życie.

Mod wprowadza wsparcie dla niestandardowych proporcji ekranu, w tym ultrapanoramicznych formatów takich jak 21:9 oraz 48:9, co z pewnością przypadnie do gustu właścicielom nowoczesnych monitorów. Udoskonalone zostało także działanie klawiatury i myszy, a poprawiona fizyka broni wzbogaciła rozgrywkę. Ponadto wprowadzono pełną obsługę kontrolera dzięki Steam Input. Nawet drobne detale, takie jak celowniki i pasek zdrowia, zostały starannie przemyślane i zaprojektowane na nowo, aby lepiej oddać atmosferę II wojny światowej.

Jednym z ciekawszych dodatków jest eksperymentalna funkcja przełączania ognia. Teraz niektóre bronie pozwalają zmienić tryb strzału na półautomatyczny. Drobna zmiana, ale ogromny wpływ na tempo walki. Usunięto też elementy typowe dla arcade’ówek. Zniknął np. wskaźnik True Trigger czy licznik zoomu w lunecie, co znacząco oczyszcza ekran i wzmacnia immersję.

Nową wersję pobierzecie tutaj.

Źródło: dsogaming.com