Świetny survival za darmo na Steam. Ta gra pochłonie was na wiele godzin

Gatunek gier survivalowych ma do zaoferowania wiele ciekawych produkcji. Jedną z nich jest Nirvana, Origin of Fate. Tytuł jest teraz dostępny za darmo na Steam.

Wciągający survival za darmo do pobrania na PC

Nirvana, Origin of Fate to darmowa gra survivalowa 3D, która zabiera nas na mistyczną, proceduralnie generowaną wyspę — miejsce, gdzie natura spotyka się z duchowością, a przetrwanie to dopiero początek. Wcielasz się w samotnego bohatera, który musi nauczyć się zaspokajać swoje potrzeby, odnaleźć sens w przygodzie i nawiązywać relacje z innymi mieszkańcami wyspy. Gra pozwala rozwijać unikalną zdolność kontroli żywiołów, co stopniowo otwiera nowe ścieżki przetrwania i głębokiej transformacji.

Twoja przygoda rozpoczyna się w spokojnym obozie, który przez chwilę daje złudne poczucie bezpieczeństwa. Ale już po chwili okazuje się, że wyspa żyje własnym rytmem, zmienne pory roku, nieprzewidywalne zjawiska pogodowe i tajemnicze wydarzenia popychają gracza do działania. Łowienie ryb, polowanie, zbieractwo i rzemiosło to nie tylko mechaniki. To codzienność postaci, która staje się coraz bardziej związana z otaczającą ją naturą. Komunikacja z NPC-ami oparta jest na wyjątkowym systemie „animistycznych czasowników”, który zmusza gracza do refleksji i pozwala odkrywać świat na głębszym poziomie.

Gra jest do pobrania za darmo na Steam:

Największym wyróżnikiem gry jest sposób, w jaki wyspa się rodzi. Każdy świat generowany jest na podstawie słowa-klucza wpisanego przez gracza, co oznacza, że każda przygoda będzie inna. Możesz eksplorować teren z perspektywy trzeciej osoby lub całkowicie zanurzyć się w trybie pierwszoosobowym.

